"ChatGPT" لم يعد مجانيا

ويأتي هذا التحول الرقمي ليضع الإعلانات أعلى أو أسفل الردود الذكية، مع فرض قيود صارمة تستثني القاصرين والموضوعات الحساسة لضمان توازن تجربة المستخدم مع الأهداف الربحية.وأعلنت شركة OpenAI أنها ستُطلق الإعلانات تجريبياً في خدمة ChatGPT للمستخدمين في فقط.وأوضحت الشركة أن الإعلانات ستظهر إما أعلى وإما أسفل الإجابات، وليس داخل الإجابات نفسها.ووفقاً للشركة، سيتم عرض الإعلانات للمستخدمين البالغين عندما يكون هناك "منتج أو خدمة برعاية ذات صلة" مرتبطة بالمحادثة الجارية.وعلى صعيد الخصوصية والفئات العمرية، لن تظهر الإعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما سيتم حظر عرضها بجوار الردود التي تتناول موضوعات حساسة مثل أو الصحة العقلية أو السياسة.وقالت شركة OpenAI إن المستخدمين سيتمكنون أيضاً من الاطلاع على معلومات تشرح سبب عرض إعلان معين لهم.