"يوتيوب" ينتصر للآباء: ميزة جديدة تضع حدًّا نهائيًا لضياع وقت أطفالكم

منوعات

2026-01-19 | 06:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;يوتيوب&quot; ينتصر للآباء: ميزة جديدة تضع حدًّا نهائيًا لضياع وقت أطفالكم
601 شوهد

في خطوة وُصفت بأنها "الأولى من نوعها في الصناعة"، أعلنت منصة يوتيوب (المملوكة لشركة جوجل) عن تحديثات جذرية في أدوات الرقابة الأبوية، تهدف بشكل مباشر إلى كبح ظاهرة "التصفح اللامتناهي" أو ما يُعرف بـ (Doom-scrolling) عبر ميزة الفيديوهات القصيرة "Shorts".

ميزة "التايمر".. وداعًا للمقاطع التي لا تنتهي
 
الميزة الأبرز في هذا التحديث هي تمكين الآباء من وضع "سقف زمني" لمشاهدة المقاطع القصيرة. وبدلًا من الاكتفاء بالتنبيهات اللطيفة التي كان يمكن للمراهقين تجاهلها سابقًا، توفر الأدوات الجديدة خيارات صارمة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى ساعتين يوميًا.

والأكثر جرأة في هذا القرار، هو اعتزام يوتيوب إتاحة خيار "تصفير الوقت"، ممّا يعني قدرة الوالدين على إغلاق ميزة الـ Shorts تمامًا في حسابات أبنائهم المشرف عليها، سواء كان ذلك بشكل دائم أو خلال أوقات محددة مثل ساعات الدراسة أو قبل النوم.

ما وراء القرار: ضغوط ومخاوف صحية
 
يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المنظمين وخبراء الصحة النفسية، بسبب الخوارزميات التي تُصمم لجذب انتباه الأطفال والمراهقين لساعات طويلة. وبحسب مسؤولي يوتيوب، فإنّ هذه الأدوات طُوّرت بالتعاون مع لجنة استشارية من خبراء نمو الطفل، لضمان موازنة الفضول الرقمي مع الانضباط السلوكي.

تسهيلات تقنية للعائلات
 
إلى جانب قيود الوقت، شملت التحديثات تحسينات تقنية لتسهيل إدارة الحسابات:

تخصيص وقت النوم: توسيع ميزة "تذكيرات وقت النوم" لتصبح أكثر مرونة وقابلة للتخصيص من قِبل الآباء.

سهولة التنقل: تبسيط عملية التبديل بين حسابات الآباء والأبناء داخل التطبيق لضمان ظهور المحتوى المناسب لكل فئة عمرية.

دعم المحتوى الهادف: تحديث خوارزميات التوصية لترشيح قنوات تعليمية وعالية الجودة (مثل TED-Ed وKhan Academy) كبديل للمحتوى الترفيهي العشوائي.

تُحاول يوتيوب من خلال هذه "المكابح الرقمية" إعادة صياغة علاقة اليافعين بالشاشة، من مستهلكين سلبيين إلى مستخدمين أكثر وعيًا بمرور الوقت. الحكم النهائي سيكون في يد العائلات ومدى قدرتها على استخدام هذه الأدوات لفتح حوار حقيقي مع أبنائها حول "الاعتدال الرقمي".

>> تابع قناة السومرية على  منصة X

تكنولوجيا

منوعات

يوتيوب

غوغل

Youtube

Youtube Shorts

السومرية

العراق

الوالدين

ما وراء

ﻹعادة

الصحة

لطيفة

الجدي

تجاهل

