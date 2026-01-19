موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر 2026

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس 19 شباط 2026، بينما سيصادف عيد المبارك يوم الجمعة 20 آذار 2026، وفقًا للتقديرات الفلكية المتاحة.ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سيبدأ شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 19 شباط 2026، بينما سيكون أول أيام شوال 1447 هـ (عيد الفطر المبارك) يوم الجمعة 20 آذار 2026، ورغم دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الرؤية للهلال تبقى النهائي في إعلان بداية الشهر الكريم.