توضيح حكومي يخص الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات للموظفين
ميزة صور الغلاف تصل إلى واتساب
منوعات
2026-01-19 | 09:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
90 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وحماية الخصوصية، بدأت منصة
واتساب
باختبار ميزة جديدة تتيح إضافة صور غلاف (Cover Photo) إلى جانب صورة البروفايل في الملفات الشخصية.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التحكم لمن يمكنه رؤية صور الغلاف، ضمن خيارات خصوصية متقدمة، بما يعكس جهود
واتساب
المستمرة لتوسيع إمكانيات التخصيص وتحسين تجربة المستخدمين على المنصة.
وتأتي هذه التجربة كجزء من سلسلة تحديثات تهدف إلى جعل التواصل على واتساب أكثر شخصية ومرونة، مع الحفاظ على المعايير العالية للخصوصية التي تشتهر بها المنصة.
تخصيص صورة غلاف
تنطلق فكرة صور الغلاف Cover Photo من رغبة واتساب في منح المستخدمين مساحة إضافية للتعبير عن شخصياتهم وهويتهم داخل التطبيق، عبر صورة كبيرة تظهر أعلى الملف الشخصي، تشبه إلى حدٍّ ما ما توفره منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل:
فيسبوك
أو لينكدإن.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح بعد لجميع المستخدمين أو حتى للمختبرين في الإصدار التجريبي.
ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فإن المستخدم سيتمكن من إضافة الصورة أو تعديلها أو حذفها في أي وقت من خلال إعدادات التطبيق، دون أن تؤثر هذه التغييرات في صورة الحساب الأساسية Profile picture أو غيرها من بيانات الملف الشخصي.
خصوصية أكثر
إلى جانب تمكين إضافة صور الغلاف، تعمل واتساب على دمج إعدادات خصوصية مخصّصة لهذه الصور، وهو ما يمثل تطورًا في أدوات التحكم الخاصة بالمستخدمين.
وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين خيارات تحكم مشابهة لتلك المستخدمة في صورة الملف الشخصي أو الحالة، حيث يمكن تحديد من يمكنه رؤية صورة الغلاف، سواء أكان الجميع، أم جهات الاتصال فقط، أم استبعاد أشخاص معينين، أم إخفاؤها تمامًا عن الجميع؛ ما يمنح المستخدمين قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم وإدارة تجربتهم الشخصية على المنصة.
خطوة مهمة
ميزة صور الغلاف ليست التغيير الوحيد الذي يجري على واتساب. ففي التحديثات التجريبية الأخيرة على iOS، ظهرت أيضًا تحسينات أخرى، مثل اقتراحات الملصقات Stickers أثناء كتابة الرسائل، وتحسين عرض معاينات الروابط؛ ما يعكس استمرار واتساب في إضافة أدوات جديدة للمستخدمين.
ومثل أي ميزة قيد التطوير، فإن صور الغلاف وإعدادات الخصوصية المصاحبة لها قد تستغرق وقتًا قبل أن تُطرح رسميًّا لجميع مستخدمي واتساب، وقد تتغير تفاصيلها قبل الإصدار النهائي. ومع ذلك، يُتوقع أن تمثل هذه الإضافة خطوة مهمة نحو جعل التطبيق أكثر تخصيصًا وودًّا للمستخدمين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
واتساب يُطلق ميزة جديدة لتسجيل الرسائل تلقائيًا
09:59 | 2025-12-13
رسائل صوتية الى نص.. واتساب يطلق ميزة جديدة
01:12 | 2025-11-28
واتساب يختبر ميزة جديدة حول رسائل المستخدمين
06:42 | 2025-11-18
تخص المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة
03:49 | 2025-11-15
واتساب
صور
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
فيسبوك
مختبر
الجدي
عزيز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
48.92%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
28.89%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
11.39%
08:33 | 2026-01-18
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
08:33 | 2026-01-18
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
اقتصاد
10.81%
02:49 | 2026-01-18
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
02:49 | 2026-01-18
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر 2026
09:21 | 2026-01-19
مرآة الذكاء الاصطناعي: حين يخبرك ChatGPT كيف يراك!
08:34 | 2026-01-19
النجوم يحتفلون بفعالية جوي أووردز 2026 في السعودية… والعراق غائب عن الترشيحات والجوائز!
07:38 | 2026-01-19
نسرين طافش تتألق بإطلالة حمراء جريئة بحفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2026 في السعودية
07:23 | 2026-01-19
"يوتيوب" ينتصر للآباء: ميزة جديدة تضع حدًّا نهائيًا لضياع وقت أطفالكم
06:33 | 2026-01-19
"ChatGPT" لم يعد مجانيا
13:19 | 2026-01-18
