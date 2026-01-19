ميزة صور الغلاف تصل إلى واتساب‎

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التحكم لمن يمكنه رؤية صور الغلاف، ضمن خيارات خصوصية متقدمة، بما يعكس جهود المستمرة لتوسيع إمكانيات التخصيص وتحسين تجربة المستخدمين على المنصة.وتأتي هذه التجربة كجزء من سلسلة تحديثات تهدف إلى جعل التواصل على واتساب أكثر شخصية ومرونة، مع الحفاظ على المعايير العالية للخصوصية التي تشتهر بها المنصة.تخصيص صورة غلافتنطلق فكرة صور الغلاف Cover Photo من رغبة واتساب في منح المستخدمين مساحة إضافية للتعبير عن شخصياتهم وهويتهم داخل التطبيق، عبر صورة كبيرة تظهر أعلى الملف الشخصي، تشبه إلى حدٍّ ما ما توفره منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل: أو لينكدإن.وتشير المعلومات إلى أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح بعد لجميع المستخدمين أو حتى للمختبرين في الإصدار التجريبي.ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فإن المستخدم سيتمكن من إضافة الصورة أو تعديلها أو حذفها في أي وقت من خلال إعدادات التطبيق، دون أن تؤثر هذه التغييرات في صورة الحساب الأساسية Profile picture أو غيرها من بيانات الملف الشخصي.خصوصية أكثرإلى جانب تمكين إضافة صور الغلاف، تعمل واتساب على دمج إعدادات خصوصية مخصّصة لهذه الصور، وهو ما يمثل تطورًا في أدوات التحكم الخاصة بالمستخدمين.وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين خيارات تحكم مشابهة لتلك المستخدمة في صورة الملف الشخصي أو الحالة، حيث يمكن تحديد من يمكنه رؤية صورة الغلاف، سواء أكان الجميع، أم جهات الاتصال فقط، أم استبعاد أشخاص معينين، أم إخفاؤها تمامًا عن الجميع؛ ما يمنح المستخدمين قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم وإدارة تجربتهم الشخصية على المنصة.خطوة مهمةميزة صور الغلاف ليست التغيير الوحيد الذي يجري على واتساب. ففي التحديثات التجريبية الأخيرة على iOS، ظهرت أيضًا تحسينات أخرى، مثل اقتراحات الملصقات Stickers أثناء كتابة الرسائل، وتحسين عرض معاينات الروابط؛ ما يعكس استمرار واتساب في إضافة أدوات جديدة للمستخدمين.ومثل أي ميزة قيد التطوير، فإن صور الغلاف وإعدادات الخصوصية المصاحبة لها قد تستغرق وقتًا قبل أن تُطرح رسميًّا لجميع مستخدمي واتساب، وقد تتغير تفاصيلها قبل الإصدار النهائي. ومع ذلك، يُتوقع أن تمثل هذه الإضافة خطوة مهمة نحو جعل التطبيق أكثر تخصيصًا وودًّا للمستخدمين.