الأرض تشهد أقوى عاصفة منذ ربع قرن

ووفقا للخبراء، لم تُسجَّل عاصفة إشعاعية مماثلة منذ أكثر من دورتين شمسيتين، علما بأن الدورة الشمسية تستمر نحو 12 عاما.وقال الخبراء: "تجاوز تدفق البروتونات الشمسية 10,000 وحدة. ولأول مرة منذ آخر دورتين شمسيتين، تحدث عاصفة إشعاعية من المستوى S4 بالقرب من الأرض".وأكد الخبراء أن "المستوى S5 يُعدّ نظريا فقط، إذ لم يُسجل إطلاقا في سجلات الرصد الحديثة. أما الرقم القياسي الحالي فقد سُجل في الماضي، وبلغ نحو 40,000 وحدة".وأشار الخبراء إلى أنه "عقب التوهّج الشمسي القوي الذي وقع يوم الأحد — وهو الأول من الفئة X خلال عام 2026 — بدأ تدفق البروتونات الشمسية بالارتفاع الحاد بعد ظهر يوم الاثنين، مسجلا رقما قياسيا جديدا يُعد الأعلى خلال عقد من الزمن".وأوضح خبراء المختبر أنه، "نظرا لانخفاض النشاط الشمسي عموما، يصعب تفسير هذا الحدث، ويبدو أنه ناتج عن مصادفة نادرة للغاية".