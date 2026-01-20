Alsumaria Tv
LIVE
اعتقال قيادي في "داعش" تسلل من سوريا الى العراق
المزيد
الامارات تحثّ مواطنيها على كتابة وصيّتهم بأسرع وقت.. والّا؟!

منوعات

2026-01-20 | 05:59
الامارات تحثّ مواطنيها على كتابة وصيّتهم بأسرع وقت.. والّا؟!
4,823 شوهد

كثيرًا ما تُؤجل كتابة "الوصية" ظنًّا من أنّها ترتبط بنهاية الرحلة، لكن في دولة ديناميكية كالإمارات، تُثبت الوقائع أنّ الوصية هي في الحقيقة "خطة حياة" تضمن استمرار الأمان لمن تُحب، حتّى في أصعب الظروف.

تحثُّ الجهات القانونية والخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة السكان (من المواطنين والمقيمين) على اتخاذ خطوة جادة بتوثيق وصاياهم رسميًّا. وتأتي هذه الدعوات لضمان حماية الأصول العائلية وتجنب التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في غياب وثيقة قانونية واضحة.
إذ إنّ عدم وجود وصية مسجلة قد يفتح الباب أمام "فوضى إجرائية تبدأ بتجميد الأصول وحرمان العائلة من السيولة المالية فورًا. وقد تنتهي بتوزيع الممتلكات وفقًا لقواعد قانونية لا تتناسب مع رغبات الشخص أو خصوصية عائلته.
ببساطة، إنّ غياب هذه الوثيقة يعني ترك "تعب العمر" لقرارات قضائية، قد تستغرق شهورًا وربّما سنوات، وترك مصير الأبناء لاجتهادات قد لا تعكس ما خطّط له الآباء.
ويُوجّه خبراء القانون اليوم رسالة حاسمة لكلّ مقيم:"لا تترك مستقبل عائلتك للصدفة أو للقوانين الافتراضية".
وإليكَ الأسباب التي تجعل من تسجيل الوصية قرارًا لا يقبلُ التأجيل:

كسر حصار "الحسابات المجمدة"
تخيل أن تفقد العائلة معيلها، ثم تكتشف أنُها لا تملك حقّ الوصول إلى درهم واحد في البنك! في غياب الوصية، تدخل الحسابات المصرفية (حتى المشتركة منها) في مرحلة "السبات القانوني" والتجميد المؤقت. تسجيل الوصية هو "المفتاح السحري" الذي يضمن تدفق السيولة لعائلتك لتغطية مصاريفهم ومعيشتهم دون انتظار تعقيدات المحاكم.

أطفالك في أمان.. بعيدًا عن "اجتهادات" القضاء
 
هذا هو الجانب الأكثر حساسية، ففي حال غياب الوالدين، من سيقرر مصير الأطفال؟ بدون وصية رسمية تُحدّد "الأوصياء" بالاسم، تُصبح المحكمة هي صاحب القرار وفقًا للمعايير العامة. الوصية تمنحُك القوّة لتقرر اليوم من هو الشخص الأنسب لتربية أبنائك والحفاظ على مستقبلهم.

حماية "تعب العمر" من الضياع
 
التعديلات القانونية الأخيرة في الإمارات واضحة وشفافة: الأصول التي لا يوجد لها وريث شرعي أو وصية مسجلة قد تؤول إلى "الأوقاف الخيرية". إذا كنت تريد لثروتك، عقاراتك، أو حتى مشروعك الصغير أن يذهب لجهة محددة أو شخص بعينه، فإنّ الوصية هي "المستند الوحيد" الذي يضمن تنفيذ رغبتك بحذافيرها.


فصل "الخطاب" في النزاعات العائلية
 
لا شيء يُمزّق العائلات مثل الخلاف على الميراث. الوصية المسجلة في مراكز مثل (DIFC) أو محاكم أبوظبي ودبي تضع حدًّا لأي تأويلات أو صراعات، فهي كلمة الفصل التي تحمي صلة الرحم وتمنع المعارك القضائية التي قد تستنزف الورثة لسنوات.

قانونك الخاص.. في بلد التسامح
 
الجميل في بيئة الإمارات القانونية أنّها تُتيح لغير المسلمين حرية اختيار تطبيق قوانين بلدانهم الأصلية. لكن هذه "الحرية" مشروطة بوجود وصية موثقة. بدونها، ستُطبق القواعد العامة التي قد تختلف كليًّا عما كنت تخطط له.

متطلبات تسجيل الوصية:
 
يجب أن يكون صاحب الوصية بكامل قواه العقلية وألا يقل العمرعن 21 عامًا (تم خفض سن الرشد القانوني مؤخراً إلى 18 عاماً لبعض المعاملات، لكن يُنصح دائماً بالتدقيق في شروط جهة التسجيل).
كما يُمكن تسجيل الوصايا عبر مراكز معتمدة مثل "محاكم مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) أو "دائرة القضاء في أبوظبي" (ADJD).

وبهذا، تثبت دولة الإمارات مرّة أخرى أنّها لا تترك شيئًا للصدفة، فهي تحرص على حماية المقيمين والمواطنين على أرضها بأدقّ التفاصيل التشريعية، حتّى في لحظات غيابهم، لضمان استقرار العائلات وحفظ الحقوق من الضياع. هذا الحرص الشديد يطرح تساؤلًا جوهريًّا:" هل سنرى قريبًا تطبيقًا مماثلًا لهذه المرونة والوضوح القانوني في العراق؟
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
Play
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
Play
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
Play
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Play
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Live Talk
Play
Live Talk
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
Play
دور الإعلام والمنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٦ | 2026
10:30 | 2026-01-19
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
