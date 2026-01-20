حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات أن الشركة تعمل على تحسين وظائف المكالمات بما يضمن مشاركة جميع أعضاء المجموعة، بغض النظر عن الجهاز المستخدم.وأضاف الموقع أن واتساب اختبر هذه الميزة لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، لكنها لم تُطرح رسميًا حينها، نظرًا لأن دعم المكالمات الجماعية على نسخة الويب كان لا يزال في مراحله الأولى. وأشار إلى أن اختبارات جديدة تُجرى حاليًا على الميزة.وأوضح الموقع أن التحديث المرتقب قد يدعم إجراء مكالمات جماعية عبر واتساب بمشاركة عدة مستخدمين، قد يصل عددهم إلى 32 مستخدماً، لافتاً إلى أن الشركة قد تبدأ بتحديد عدد أقل من المشاركين في المرحلة الأولى، مثل 8 أو 16 مستخدماً، قبل رفع الحد الأقصى تدريجياً إلى 32، وذلك لضمان استقرار الاتصال وجودة المكالمات دون انقطاعات.وفي السياق، أشار الموقع إلى أن واتساب تخطط لإطلاق ميزة جديدة تُمكّن المستخدمين من إنشاء رابط مكالمة مباشرة من دردشة جماعية على واتساب ويب، حيث يمكن مشاركة هذا الرابط مع الآخرين للانضمام إلى المكالمة فوراً، مع إتاحة خيار تحديد مكالمة صوتية أو مرئية.ولفت الموقع إلى أن من بين الميزات الأخرى قيد التطوير إمكانية جدولة المكالمات على واتساب ويب، حيث ستتضمن المكالمات المجدولة عنواناً ووصفاً، إضافة إلى وقتَي بدء وانتهاء مُقدَّرين، ما يمنح المشاركين تصوراً واضحاً للسياق وإشعاراً مُسبقاً.وأوضح أن المستخدمين وكما هو الحال مع روابط المكالمات، سيحتاجون إلى تحديد ما إذا كانت المكالمة المجدولة صوتية أم مرئية، على ألا تبدأ هذه المكالمات تلقائياً، بل ستُنشئ حدثاً مرئياً لجميع المشاركين.