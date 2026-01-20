من هو فالنتينو غارافاني صاحب الاسم الشهير في عالم الأزياء؟

وأوضحت وكالة أنسا أنها "نقلت خبر وفاة صاحب الاسم البارز في عالم الأزياء الراقية من داخل منزله في ، عن مؤسسة فالنتينو غارافاني وشريكه جانكارلو جاميتي".من هو فالنتينو غارافاني؟وولد فالنتينو غارافاني في فوغيرا، لومبارديا، بإيطاليا، يوم 11 ايار 1932.ودخل فالنتينو غارافاني عالم تصميم الأزياء منذ سن مبكرة، إذ تدرب تحت إشراف عمته روزا والمصممة المحلية إرنستينا سلفاديو.وانتقل غارافاني إلى لمتابعة التدريب في العليا للفنون الجميلة بمساعدة والدته تيريزا دي بياجي ووالده ماورو غرافاني.وحصل فالنتينو على تدريب المهنية بالعمل في صالونات جان ديسس، حيث ساعد في رسم فستان الكونتيسة دي ريبس. وغاي لاروش، بدأ خطه المميز في روما 1959.