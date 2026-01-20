Alsumaria Tv
البث المباشر
ترامب يكشف عن سبب تحركه ضد فنزويلا
المزيد
لماذا يعاني البعض من الزكام أكثر من الآخرين؟.. هذه الاجابة

منوعات

2026-01-20 | 09:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا يعاني البعض من الزكام أكثر من الآخرين؟.. هذه الاجابة
303 شوهد

كشف باحثون أن دفاعات أنسجة الأنف هي العامل الذي يحدد ما إذا كنا نصاب بالزكام الناتج عن فيروس الرينوفيروس،وليس الفيروس نفسه.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجراها باجثون في دورية "ييل" في مجلة 
يل بريس بلو"، حيث أظهرت أن الخلايا الموجودة في بطانة الأنف تعمل بتنسيق كامل لإطلاق بروتينات مضادة للفيروسات تعرف باسم الإنترفيرونات، ما يجعل البيئة داخل الأنف غير صالحة لتكاثر الفيروس.

وبينت إلين فوكسمان، المؤلفة المشاركة: "بما أن فيروس الرينوفيروس هو السبب الأكثر شيوعا لنزلات البرد، ويمثل خطرا على مرضى الربو والأمراض المزمنة للرئة، فإن فهم كيفية دفاع الجسم ضده يعد
أمرا بالغ الأهمية."

وللوصول لهذه النتيجة، قام الفريق بزراعة أنسجة أنفية بشرية في المختبر من خلايا جذعية للأنف لمدة أربعة أسابيع، مما سمح بتكوين أنسجة مشابهة للبطانة الطبيعية، بما في ذلك الخلايا المفرزة للمخاط والخلايا المزودة بالأهداب التي تحرك المخاط للخارج.

ولفتت فوكسمان: "هذا النموذج يعكس استجابات الجسم بشكل أدق من خطوط الخلايا التقليدية، ويتيح لنا دراسة كيفية تنسيق آلاف الخلايا معًا لمواجهة الفيروس."

وعند اكتشاف فيروس الرينوفيروس، تنتج خلايا بطانة الأنف الإنترفيرونات، التي تُحفّز استجابة مضادة للفيروسات لدى ا
لخلايا المصابة والجيران، مانعةً انتشار الفيروس. وعندما تم تعطيل هذا الدفاع في التجارب المخبرية، انتشر الفيروس بسرعة أكبر وأدى أحيانًا إلى موت الخلايا المصابة.

ولفت باو وانغ، المؤلف الأول للدراسة: "تُظهر تجاربنا مدى أهمية الاستجابة السريعة للإنترفيرونات في السيطرة على العدوى، حتى في غياب خلايا الجهاز المناعي".

كشفت الدراسة أيضًا أن الفيروس يمكن أن يُحفّز أنظمة استشعار أخرى تؤدي إلى إنتاج مخاط زائد، زيادة الالتهاب، ومشاكل في التنفس. ويعتقد الباحثون أن هذه المسارات قد تكون أهدافًا لعلاجات مستقبلية لتعزيز الاستجابة الطبيعية للجسم ضد الفيروسات.

وأكد الباحثون أن الأورغانويدات المخبرية لا تحتوي على جميع أنواع الخلايا ال
موجودة في الجسم، وأن المرحلة التالية من الدراسة ستكون لفهم دور الخلايا المناعية والعوامل البيئية في الأنف والمجاري التنفسية.

واشارت فوكسمان: "توضح دراستنا أن استجابة الجسم للفيروس أهم بكثير من خصائص الفيروس نفسه في تحديد ما إذا كانت العدوى ستحدث ومدى شدتها. استهداف هذه الدفاعات يمثل طريقًا واعدًا لتطوير علاجات جديدة".
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
Play
تأثير ثقافة صناعة المحتوى على قيم الشباب - Live Talk - الحلقة ٢٠٧ | 2026
10:30 | 2026-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
Play
منطقة أبو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-20
من الأخير
Play
من الأخير
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
Play
السذاجة تخيف الصدر من شرّ الحدود - من الأخير م٢ - حلقة ١١٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
Play
نشرة ١٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
Play
العراق في دقيقة 19-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-19
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
