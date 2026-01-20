لماذا يعاني البعض من الزكام أكثر من الآخرين؟.. هذه الاجابة

ونشرت نتائج الدراسة التي أجراها باجثون في دورية "ييل" في مجلةيل بلو"، حيث أظهرت أن الخلايا الموجودة في بطانة الأنف تعمل بتنسيق كامل لإطلاق بروتينات مضادة للفيروسات تعرف باسم الإنترفيرونات، ما يجعل البيئة داخل الأنف غير صالحة لتكاثر الفيروس.وبينت إلين فوكسمان، المؤلفة المشاركة: "بما أن فيروس الرينوفيروس هو السبب الأكثر شيوعا لنزلات البرد، ويمثل خطرا على مرضى الربو والأمراض المزمنة للرئة، فإن فهم كيفية دفاع الجسم ضده يعدأمرا بالغ الأهمية."وللوصول لهذه النتيجة، قام الفريق بزراعة أنسجة أنفية بشرية في المختبر من خلايا جذعية للأنف لمدة أربعة أسابيع، مما سمح بتكوين أنسجة مشابهة للبطانة الطبيعية، بما في ذلك الخلايا المفرزة للمخاط والخلايا المزودة بالأهداب التي تحرك المخاط للخارج.ولفتت فوكسمان: "هذا النموذج يعكس استجابات الجسم بشكل أدق من خطوط الخلايا التقليدية، ويتيح لنا دراسة كيفية تنسيق آلاف الخلايا معًا لمواجهة الفيروس."وعند اكتشاف فيروس الرينوفيروس، تنتج خلايا بطانة الأنف الإنترفيرونات، التي تُحفّز استجابة مضادة للفيروسات لدى الخلايا المصابة والجيران، مانعةً انتشار الفيروس. وعندما تم تعطيل هذا الدفاع في التجارب المخبرية، انتشر الفيروس بسرعة أكبر وأدى أحيانًا إلى موت الخلايا المصابة.ولفت باو وانغ، المؤلف الأول للدراسة: "تُظهر تجاربنا مدى أهمية الاستجابة السريعة للإنترفيرونات في السيطرة على العدوى، حتى في غياب خلايا الجهاز ".كشفت الدراسة أيضًا أن الفيروس يمكن أن يُحفّز أنظمة استشعار أخرى تؤدي إلى إنتاج مخاط زائد، زيادة الالتهاب، ومشاكل في التنفس. ويعتقد الباحثون أن هذه المسارات قد تكون أهدافًا لعلاجات مستقبلية لتعزيز الاستجابة الطبيعية للجسم ضد الفيروسات.وأكد الباحثون أن الأورغانويدات المخبرية لا تحتوي على جميع أنواع الخلايا الموجودة في الجسم، وأن المرحلة التالية من الدراسة ستكون لفهم دور الخلايا المناعية والعوامل البيئية في الأنف والمجاري التنفسية.واشارت فوكسمان: "توضح دراستنا أن استجابة الجسم للفيروس أهم بكثير من خصائص الفيروس نفسه في تحديد ما إذا كانت العدوى ستحدث ومدى شدتها. استهداف هذه الدفاعات يمثل طريقًا واعدًا لتطوير علاجات جديدة".