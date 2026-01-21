دراسة تكشف علامات مبكرة لداء السكري

وتشير الكتورة دوميغيز، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن المرض غالبا ما يتطور في مراحله المبكرة دون ظهور أعراض. لذلك توصي للسكري بإجراء فحص لجميع البالغين للكشف عن مرض السكري بدءا من سن 35 عاما. ويُعد هذا الأمر مهما جدا للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر، مثل وجود قريب مصاب بالسكري، أو مقدمات السكري، أو متلازمة تكيس المبايض، أو سكري الحمل، أو زيادة الوزن والسمنة.وتبقى فحوصات الدم الطريقة الأكثر موثوقية للكشف عن داء السكري، لكن هناك أعراض قد تشير إلى تطور المرض، منها:كثرة التبول: فإذا لاحظ الشخص زيادة ملحوظة في عدد مرات التبول عن المعتاد، فقد تكون هذه علامة تحذيرية، مع العلم أن أعراضا مشابهة قد تظهر في حالات مرضية أخرى.العطش الدائم والمستمر: لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم يزيد من إفراز السوائل، ما يؤدي إلى جفاف الجسم وجفاف الفم.فقدان الوزن المفاجئ: يلاحظ المرضى غالبا فقدانا مفاجئا وغير مبرر للوزن، لأن نقص الإنسولين أو عدم فعاليته يدفع الجسم إلى استخدام الدهون والأنسجة العضلية كمصدر للطاقة.التغيرات الجلدية: قد تشير إلى داء السكري، مثل ظهور زوائد جلدية مرتبطة بمقاومة الإنسولين، أو اسمرار وتسمك الجلد في منطقة الرقبة أو تحت الإبطين، وهو ما يُعرف باسم التقرن الشوكي، وقد يكون مظهرا جسديا لاضطراب استقلاب الكربوهيدرات.بطء التئام الجروح: إذ يبطئ ارتفاع مستوى السكر في الدم عملية التئام الجروح، ويُلاحظ ذلك عادة في المراحل المتقدمة من المرض.وتؤكد الخبيرة أن انتظار ظهور الأعراض ليس الخيار الأمثل، لأن المراحل المبكرة من مرض السكري غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد. لذلك فإن إجراء الفحوصات في الوقت المناسب، بما في ذلك فحص نسبة الغلوكوز في الدم على الريق، يسمح بالكشف المبكر عن المرض قبل حدوث مضاعفات وبدء العلاج الفوري.