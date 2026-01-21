تهدف الخطوة إلى توسيع نطاق قدرات إصدار الويب من ، ليصبح قريبًا في وظائفه من التطبيق المخصص للهواتف المحمولة، وسطح المكتب، ومن شأن هذه الميزة أن تعزز من مرونة استخدام التطبيق، خاصة في بيئات العمل المشتركة أو عبر الحواسيب العامة التي لا تسمح بتثبيت التطبيقات الأصلية أو الهجينة.وأفاد موقع WABetaInfo، بأن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح بعد للاختبار عبر الإصدارات التجريبية.وكما هو الحال في تطبيقات الهواتف، فإن المكالمات عبر الويب ستخضع لبعض القيود، أبرزها عدد المشاركين في المكالمة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن واتساب يخطط لدعم ما يصل إلى 32 مشاركًا في المكالمة الجماعية، وهو الحد الأقصى المتاح حاليًا عبر النسخ الأخرى من التطبيق.ومع ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كان هذا العدد سيكون متاحًا فور الإطلاق، أم أن واتساب ستبدأ تدريجيًا بدعم عدد أقل من المستخدمين، ربما 8 أو 16 مستخدماً فقط، لضمان استقرار وجودة الاتصال.