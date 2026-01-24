خلل يضرب ساعات "غالاكسي" الذكية

وعند تفعيل الميزة من الساعة مباشرةً عبر لوحة الإعدادات السريعة، فإنها تعمل لبضع ثوانٍ فقط قبل أن تنطفئ تلقائيًا دون تدخل المستخدم.ويظهر هذا الخلل بعد تحديث هواتف سامسونغ إلى واجهة One UI 8، ويؤثر في جميع الطرازات من ساعات غالاكسي الجيل الرابع وصولًا إلى الجيل الثامن، بما يشمل الإصدارات الكلاسيكية وألترا.وأكدت شركة سامسونغ وجود خلل يؤثر في ميزة اختصار "عدم الإزعاج" (Do Not Disturb) في ساعات غالاكسي الذكية بعد تحديثات برنامجها الأخيرة، ما دفع الشركة إلى الإعلان رسميًا عن العمل على إصدار تحديث لإصلاح المشكلة.تأثير الخلليُعد وضع "عدم الإزعاج" من أهم وظائف الساعات الذكية، خصوصًا لمن يستخدمونها في سياقات مثل النوم أو الاجتماعات، إذ يمنع وصول الإشعارات والمكالمات المزعجة.ولذا، فإن تعطّل الاختصار الخاص بهذه الميزة يمثل إزعاجًا حقيقيًا للمستخدمين الذين يعتمدون على التشغيل السريع.إصلاح قادمأكدت سامسونغ أن فريقها يعمل على إصدار تصحيح برمجي لحل هذه المشكلة، لكنها لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لطرح التحديث المنتظر.ويعكس هذا التزام الشركة بالاستجابة لتعليقات وملاحظات المستخدمين، لكنه يشير أيضًا إلى أن الإطلاق قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى معظم الأجهزة.مع العلم أنه حاليًا لا تزال الميزة تعمل بشكل طبيعي عند تفعيلها من الهاتف المرتبط بالساعة بدلًا من الساعة نفسها، ما يوفر للمستخدمين حلًا مؤقتًا حتى الإصلاح النهائي.حلول مؤقتةبينما ينتظر المستخدمون التصحيح الرسمي، هناك بعض البدائل العملية التي يمكن الاعتماد عليها، ومن بينها: تفعيل ميزة "عدم الإزعاج" من إعدادات الساعة مباشرةً بدلًا من استخدام الاختصار السريع، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى قسم الإشعارات داخل إعدادات الساعة.بالإضافة إلى تفعيل الميزة من الهاتف المقترن بالساعة حيث تعمل بشكل صحيح وتتم مزامنتها مع الساعة.مع العلم أنه هناك أيضًا تقارير من مستخدمين في مجتمعات الدعم تشير إلى بعض الحلول غير الرسمية، مثل تغيير إعدادات الميزة داخل إعدادات الساعة ثم إعادة تفعيلها، لكن هذه لا تُعد حلاً معتمدًا رسميًا من سامسونغ .