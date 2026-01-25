مواعيد اطلاق الهواتف الذكية خلال العام الحالي

كانون الثاني وحده حمل عددًا كبيرًا من الإطلاقات، معظمها في الفئة المتوسطة مثل سلسلة Realme 16 Pro وHonor Power 2، إلى جانب بعض الهواتف الرائدة أبرزها Honor Magic 8 RSR وRedMagic 11 Air.وإذا كان هذا الزخم مؤشرًا لما هو قادم، فإن الأشهر المقبلة تعد بمنافسة قوية بين كبرى الشركات.وفيما يلي نظرة شهرية على أبرز الهواتف المنتظر إطلاقها خلال 2026.سلسلة Galaxy A من "سامسونغ"تستعد "سامسونغ" لافتتاح شباط بإطلاق هواتف جديدة من سلسلة Galaxy A، أبرزها Galaxy A57 وGalaxy A37.وتشير التسريبات إلى أن A57 سيعمل بمعالج Exynos 1680 مع شاشة AMOLED وبطارية بسعة 5000 مللي وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغابكسل.أما A37، فقد يأتي بمعالج Exynos 1480 مع مواصفات قريبة، ما يجعله خيارًا منافسًا في الفئة المتوسطة.سلسلة Galaxy S26لاحقًا في الشهر نفسه، يُتوقع أن تكشف "سامسونغ" عن Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra.وبدل تغيير التصميم جذريًا، تركز الشركة، بحسب التقارير، على تحسين الشاشة وتطوير الكاميرات واعتماد معالجات أحدث، مع احتمال تقديم ميزة جديدة باسم Privacy Display، إلى جانب استراتيجية مزدوجة للمعالجات بين Exynos وSnapdragon.Google Pixel 10aبعد إطلاق سلسلة بيكسل 10 في أغسطس 2025، قد يكون فبراير موعد طرح النسخة الاقتصادية Pixel 10a، لتقديم تجربة "غوغل" بسعر أقل.اذارVivo X300 Ultra وOppo Find X9 Ultraفي اذار قد يشهد إطلاق اثنين من أقوى هواتف أندرويد في 2026.كلا الهاتفين يُتوقع أن يعملا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع شاشات AMOLED بقياس 6.8 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 120 ، وبطاريات تقارب 7000 مللي أمبير.ويميل Vivo X300 Ultra إلى التركيز على التصوير بدقة 200 ميغابكسل، في حين يراهن Find X9 Ultra على منظومة متعددة مع تقريب بصري يصل إلى 10 مرات.OnePlus 15Tمن المنتظر أن تطلق OnePlus هاتف 15T في اذار أو نيسان، مع تحسينات على الجيل السابق. وتشير التسريبات إلى هاتف مدمج بشاشة 6.32 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط.ابسلسلة بيكسل 11في اب، تعود "غوغل" إلى الواجهة مع بيكسل 11 وبيكسل 11 برو وربما نسخة قابلة للطي.وتُشير الشائعات إلى اعتماد معالج Tensor G6 المبني بتقنية 2 نانومتر، مع تحسينات كبيرة في قدرات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقريب يصل إلى 100 مرة.ايلولآيفون 18 برو وآيفون فولدفي ايلول يظل الموعد التقليدي لآبل، لكن 2026 قد يحمل تغييرًا مهمًا.فالتقارير تتحدث عن إطلاق طرازات آيفون 18 برو فقط هذا العام، مع تأجيل النسخة العادية.كما قد يكون هذا هو العام الذي تكشف فيه آبل أخيرًا عن آيفون القابل للطي، مع تركيز واضح على المتانة وتجربة الاستخدام داخل منظومة "أبل".سلسلة شاومي 18في التوقيت نفسه تقريبًا، يُتوقع أن تطلق "شاومي" سلسلة شاومي 18 بنسخ برو وألترا، مع تحسينات في الكاميرات وسرعات الشحن، واعتماد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6.تشرين الاولVivo X400 وOppo Find X10تشير تسريبات أولية إلى أن تشرين الاول قد يشهد إطلاق الجيل الجديد من هواتف "فيفو" و"أوبو" الرائدة، مع الاعتماد على معالج Dimensity 9600.وهذه الإطلاقات ليست سوى العناوين الكبرى، إذ من المنتظر أن يشهد عام 2026 عشرات الهواتف المتوسطة والمتخصصة على مدار الأشهر.وباختصار، لن يمر شهر دون جهاز جديد، ما يعني خيارات أوسع ومنافسة أشد، وسوقًا أكثر سخونة لعشاق التكنولوجيا.