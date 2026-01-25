Alsumaria Tv
LIVE
مجلس بغداد يفتح باب الترشيح لمناصب في الوحدات الإدارية
المزيد
مواعيد اطلاق الهواتف الذكية خلال العام الحالي

منوعات

2026-01-25 | 11:12
مواعيد اطلاق الهواتف الذكية خلال العام الحالي
72 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يبدو أن عام 2026 سيكون واحدًا من أكثر الأعوام ازدحامًا في سوق الهواتف الذكية، مع إعلانات مرتقبة تكاد تمتد على مدار العام.

كانون الثاني وحده حمل عددًا كبيرًا من الإطلاقات، معظمها في الفئة المتوسطة مثل سلسلة Realme 16 Pro وHonor Power 2، إلى جانب بعض الهواتف الرائدة أبرزها Honor Magic 8 RSR وRedMagic 11 Air.
وإذا كان هذا الزخم مؤشرًا لما هو قادم، فإن الأشهر المقبلة تعد بمنافسة قوية بين كبرى الشركات.
وفيما يلي نظرة شهرية على أبرز الهواتف المنتظر إطلاقها خلال 2026.
سلسلة Galaxy A من "سامسونغ"
تستعد "سامسونغ" لافتتاح شباط بإطلاق هواتف جديدة من سلسلة Galaxy A، أبرزها Galaxy A57 وGalaxy A37.
وتشير التسريبات إلى أن A57 سيعمل بمعالج Exynos 1680 مع شاشة AMOLED وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغابكسل.
أما A37، فقد يأتي بمعالج Exynos 1480 مع مواصفات قريبة، ما يجعله خيارًا منافسًا في الفئة المتوسطة.
سلسلة Galaxy S26
لاحقًا في الشهر نفسه، يُتوقع أن تكشف "سامسونغ" عن Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra.
وبدل تغيير التصميم جذريًا، تركز الشركة، بحسب التقارير، على تحسين الشاشة وتطوير الكاميرات واعتماد معالجات أحدث، مع احتمال تقديم ميزة جديدة باسم Privacy Display، إلى جانب استراتيجية مزدوجة للمعالجات بين Exynos وSnapdragon.
Google Pixel 10a
بعد إطلاق سلسلة بيكسل 10 في أغسطس 2025، قد يكون فبراير موعد طرح النسخة الاقتصادية Pixel 10a، لتقديم تجربة "غوغل" بسعر أقل.
اذار
Vivo X300 Ultra وOppo Find X9 Ultra
في اذار قد يشهد إطلاق اثنين من أقوى هواتف أندرويد في 2026.
كلا الهاتفين يُتوقع أن يعملا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع شاشات AMOLED بقياس 6.8 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطاريات تقارب 7000 مللي أمبير.
ويميل Vivo X300 Ultra إلى التركيز على التصوير بدقة 200 ميغابكسل، في حين يراهن Find X9 Ultra على منظومة كاميرات متعددة مع تقريب بصري يصل إلى 10 مرات.
OnePlus 15T
من المنتظر أن تطلق OnePlus هاتف 15T في اذار أو نيسان، مع تحسينات على الجيل السابق. وتشير التسريبات إلى هاتف مدمج بشاشة 6.32 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط.
اب
سلسلة بيكسل 11
في اب، تعود "غوغل" إلى الواجهة مع بيكسل 11 وبيكسل 11 برو وربما نسخة قابلة للطي.
وتُشير الشائعات إلى اعتماد معالج Tensor G6 المبني بتقنية 2 نانومتر، مع تحسينات كبيرة في قدرات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقريب يصل إلى 100 مرة.
ايلول
آيفون 18 برو وآيفون فولد
في ايلول يظل الموعد التقليدي لآبل، لكن 2026 قد يحمل تغييرًا مهمًا.
فالتقارير تتحدث عن إطلاق طرازات آيفون 18 برو فقط هذا العام، مع تأجيل النسخة العادية.
كما قد يكون هذا هو العام الذي تكشف فيه آبل أخيرًا عن آيفون القابل للطي، مع تركيز واضح على المتانة وتجربة الاستخدام داخل منظومة "أبل".
سلسلة شاومي 18
في التوقيت نفسه تقريبًا، يُتوقع أن تطلق "شاومي" سلسلة شاومي 18 بنسخ برو وألترا، مع تحسينات في الكاميرات وسرعات الشحن، واعتماد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6.
تشرين الاول
Vivo X400 وOppo Find X10
تشير تسريبات أولية إلى أن تشرين الاول قد يشهد إطلاق الجيل الجديد من هواتف "فيفو" و"أوبو" الرائدة، مع الاعتماد على معالج mediatek Dimensity 9600.
وهذه الإطلاقات ليست سوى العناوين الكبرى، إذ من المنتظر أن يشهد عام 2026 عشرات الهواتف المتوسطة والمتخصصة على مدار الأشهر.
وباختصار، لن يمر شهر دون جهاز جديد، ما يعني خيارات أوسع ومنافسة أشد، وسوقًا أكثر سخونة لعشاق التكنولوجيا.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
Alsumaria Tv

الأكثر مشاهدة
14:30 | 2026-01-22

اخترنا لك
اطلاق الذكاء الشخصي.. يعرف كل شيء عن حياتك الرقمية
12:30 | 2026-01-25
خلل يضرب ساعات "غالاكسي" الذكية
01:11 | 2026-01-24
رحمة رياض تثبت أحقيتها بالنجومية في "The Voice" بفوز جودي شاهين!
09:36 | 2026-01-22
الذكاء الاصطناعي يثير القلق.. دوره ألغى الكثير من الوظائف
12:58 | 2026-01-21
لـ"عشاق واتساب".. اليكم ميزة مهمة قريباً
09:55 | 2026-01-21
من الاقذر أظافر مرتادي الجيم ام المرحاض.. الإجابة صادمة
09:18 | 2026-01-21

