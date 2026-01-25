اطلاق الذكاء الشخصي.. يعرف كل شيء عن حياتك الرقمية

وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر التحولات في طريقة تفاعل مع المستخدمين، إذ تسمح للأنظمة بفهم سياق حياتك الرقمية بعمق غير مسبوق.يستخدم حياتك الرقميةتعتمد الميزة الجديدة على البيانات التي يجمعها غوغل عبر خدماته المختلفة مثل Gmail وPhotos وSearch وYouTube، لتحليل ما يعرفه عنك وتقديم إجابات واقتراحات مخصصة.بمعنى آخر، بدلاً من تقديم ردود عامة على أسئلتك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخدم سياق حياتك الرقمية ليقدم إجابات أكثر دقة وفائدة.وعلى سبيل المثال، إذا طلبت من المساعد اقتراحات لرحلة، يمكن أن يستفيد النظام من رسائل بريدك التي تشير إلى حجوزات سفر سابقة أو من صورك التي تظهر أماكن زرتها من قبل ليقدم توصيات مناسبة.كذلك، قد يتعرف على نيتك لتجديد اشتراك تأمين سيارتك إذا كانت رسائل البريد تحتوي على تذكيرات متعلقة بهذا الشأن.وتعمل الميزة حاليًا ضمن مرحلة تجريبية لمشتركي خطط "Google AI Pro" و"AI Ultra"، لكنها من المتوقع أن تتوسع لاحقًا لتشمل الجميع، بما في ذلك مستخدمو الخدمات المجانية من غوغل.خصوصيتك أولاًأثار الاعتماد الكبير على بيانات المستخدمين تساؤلات حول الخصوصية، لكن غوغل تؤكد أن هذه الميزة اختيارية تمامًا، ويجب على المستخدم منح الإذن صراحةً لربط تطبيقات مثل Gmail وPhotos وYouTube بالميزة.ووفقًا لغوغل، لا يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المحتوى الخاص، بل يُستخدم فقط كسياق للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المحددة التي يطرحها المستخدم.وبالتالي، فإن المستخدم يملك تحكمًا دقيقًا في ما يُشارك من بياناته، ويمكنه تمكين أو تعطيل الروابط بين التطبيقات في أي وقت من إعدادات حسابه.فوائد وتحدياتتقدم الميزة عديد الفوائد المحتملة، من بينها دقة أعلى في الردود والإجابات بناءً على معرفتها بسجل حياتك الرقمية، وراحة أكبر من خلال تجاوز الحاجة إلى تكرار المعلومات.كما توفر تكاملًا سلسًا بين خدمات غوغل المختلفة لتقديم تجربة مساعد شخصي حقيقي.لكن في الوقت نفسه، يُثير هذا التطور مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات، خصوصًا في ضوء قدرة النظام على تجميع معلومات حساسة من بريدك ورسائلك وصورك.خطوة مهمةيُعد إطلاق الذكاء الشخصي نقطة فارقة في سباق شركات التكنولوجيا لتطوير ذكاء اصطناعي يفهم المستخدم بشكل أعمق وأشمل من منافسيه.ويضع هذا التطور غوغل في موقع قوي مقابل منافسين مثل "OpenAI" وأبل وغيرها، مستفيدًا من تكاملها الطويل مع بيانات المستخدمين عبر خدماتها المتعددة.وفي النهاية، تبدو غوغل على طريق تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقدم معلومات عامة إلى مساعد شخصي فائق يفهم المستخدم كما لم يحدث من قبل.لكن رغم الفوائد الكبيرة، فإن المخاوف المتعلقة بالخصوصية تبقى موضوعًا أساسيًا في أي مناقشة حول المستقبل الرقمي.