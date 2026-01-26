دراسة تحدد قواعد أساسية للوقاية من الإنفلونزا

ووفقا للدكتور ، أخصائي الأمراض المعدية الخطيرة، فإن القاعدة الأساسية للوقاية هي اختيار الملابس المناسبة للطقس بدقة، وإلا فقد تضعف منظومة المناعة، ما يزيد احتمال الإصابة بعدوى قد تكون ذات عواقب وخيمة. كما يُعدّ العزل عاملا أساسيا في منع انتشار الفيروسات، لذلك من الضروري ألا يذهب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد إلى العمل.ويقول: "يجب أن يتحلى أصحاب العمل بالمرونة وأن يسمحوا للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام إذا ظهرت عليهم أولى علامات البرد، وذلك لتجنب إصابة جميع العاملين في المكتب".ويشير إلى أنه حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض، يمكن استخدام قطرات الأنف كإجراء وقائي، لأنها حاليا من أفضل العلاجات للعدوى الخارجية. كما أن تهوية الغرف أمر مهم جدا.بالنسبة للتطعيم، يجب أن نعلم أن المناعة تتشكل بعد أسبوعين على الأقل من تلقي التطعيم، أي أن مفعوله لا يبدأ فورا.ووفقا له، إذا ظهرت أعراض عدوى فيروسية تنفسية، فإن أول ما يجب فعله هو قياس درجة الحرارة. ومن المهم الحفاظ عليها دون 37.5 درجة مئوية، وإذا شعر المصاب بقشعريرة أو صداع، فعليه عدم السماح بارتفاعها. وباتباع هذه القاعدة، قد يزول البرد خلال أيام قليلة.ويضيف: "إذا تمكن المريض من الحفاظ على درجة حرارته منخفضة، فلن تحدث أي مضاعفات. لكن إذا لم تختفِ الأعراض بعد ثلاثة أيام، فيجب عليه التفكير في تناول مضادات حيوية، وفقا لوصفة الطبيب فقط".