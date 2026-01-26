Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف عن "محادثات تاريخية" بشأن أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ناسا تكشف عن مصير مروع للشمس والأرض

منوعات

2026-01-26 | 10:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ناسا تكشف عن مصير مروع للشمس والأرض
653 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
كشفت وكالة ناسا النقاب عن لمحة مرعبة حول المصير المحتوم لنظامنا الشمسي من خلال رؤية نادرة لسديم الحلزون (Helix Nebula)، وهو نجم ميت يشبه شمسنا تحول إلى سديم مذهل.

ويرجّح العلماء أنه "بعد نحو خمسة مليارات سنة ستصل الشمس إلى نهاية عمرها، إذ تبدأ بالانكماش ثم الانهيار، مطلِقة غلافا هائلا من الغاز والغبار في الفضاء".
وخلال هذه المرحلة، يُتوقع أن تتمدد الشمس لتبتلع الكواكب القريبة، أو أن تتمزق الأرض بفعل قوى الجاذبية العنيفة، قبل أن تتحول بقايا النظام الشمسي إلى مادة خام قد تُسهم في ولادة عوالم جديدة.
وتقدّم الصور الحديثة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) تصورا دقيقا لهذا المصير المحتمل، من خلال رصد سديم الحلزون (Helix Nebula)، أحد أشهر السدم الكوكبية، والذي يُعرف أحيانا باسم "عين الرب" أو "عين ساورون".
ويقع السديم على بعد نحو 650 سنة ضوئية من الأرض، وهو نتاج نجم شبيه بشمسنا نفد وقوده النووي منذ آلاف السنين.
ويظهر السديم على شكل حلقة هائلة من الغاز والغبار يبلغ عرضها نحو ثلاث سنوات ضوئية، كشفت داخلها صور ويب عن هياكل معقدة وغير مسبوقة.
ووفقًا لوكالة ناسا، تمنح هذه المشاهد العلماء "نظرة قريبة على المصير النهائي المحتمل لشمسنا ونظامها الكوكبي".
ورغم الطابع الدرامي لهذه النهاية، فإنها لا تعني الدمار الكامل، إذ قد تحتوي هذه البنى الغازية على العناصر الأساسية اللازمة لتكوّن أنظمة كوكبية جديدة قادرة على دعم أشكال متقدمة من الحياة.
وخلال معظم عمر النجم، تكون قوة الجاذبية الهائلة متوازنة مع الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي، حيث يتحول الهيدروجين إلى هيليوم في اللب. وتستمر النجوم المشابهة للشمس في هذه المرحلة المستقرة لمليارات السنين، إلى أن يبدأ مخزون الهيدروجين بالنفاد.
وعندها، تفقد التفاعلات النووية قدرتها على موازنة الجاذبية، فتنضغط الطبقات الداخلية وترتفع درجة حرارتها، ما يسمح باندماج الهيليوم إلى كربون، مطلقا طاقة جديدة تؤدي إلى تمدد الطبقات الخارجية بشكل هائل. ونتيجة لذلك، يتحول النجم إلى عملاق أحمر يفوق حجمه الأصلي بمئات المرات.
وفي المرحلة الأخيرة، ينهار اللب ليكوّن قزما أبيض ساخنا بحجم الأرض تقريبا، بينما تنفصل الطبقات الخارجية وتنتشر في الفضاء مكوّنة سديما كوكبيا مثل سديم الحلزون. ويعمل الإشعاع القوي الصادر عن القزم الأبيض على إضاءة الغازات المحيطة، كاشفا تفاصيل دقيقة لعملية التحول النجمي.
وتُظهر صور تلسكوب جيمس ويب فروقا واضحة بين المناطق الساخنة والباردة داخل السديم؛ إذ تشير الألوان الزرقاء إلى الغازات عالية الحرارة المتأثرة بالأشعة فوق البنفسجية، بينما تمثل الألوان الصفراء مناطق أكثر برودة تتكوّن فيها جزيئات الهيدروجين، في حين تدل المناطق الحمراء على أبرد الأجزاء حيث يبدأ الغبار بالتشكل.
ويتوقع العلماء أن تسلك شمسنا المسار نفسه في المستقبل البعيد، فتتحول إلى عملاق أحمر يبتلع الكواكب الداخلية، بما فيها الأرض، قبل أن تترك وراءها سديما غنيا بالعناصر الثقيلة. وتؤكد عالمة الفلك جانيت درو أن هذه العملية ليست دمارا بقدر ما هي إعادة تدوير كونية، حيث تتحول نهاية نجم إلى بداية محتملة لأنظمة نجمية وكوكبية جديدة.
وهكذا، يوضح سديم الحلزون أن موت النجوم لا يمثل نهاية مطلقة، بل مرحلة انتقالية في دورة كونية مستمرة، تُنتج فيها عناصر الحياة وتُزرع بذور عوالم جديدة في أرجاء الكون.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Play
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-26
Play
بغداد الشعلة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-26
من الأخير
Play
من الأخير
صلوات تختم ليلة المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-25
Play
صلوات تختم ليلة المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-25
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Play
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-26
Play
بغداد الشعلة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-26
من الأخير
Play
من الأخير
صلوات تختم ليلة المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-25
Play
صلوات تختم ليلة المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-25
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22

اخترنا لك
"إنستغرام" يدعم احتجاجات إيران بميزة جديدة
12:48 | 2026-01-26
5 ميزات في كاميرات هواتف أندرويد لا تتوفر على آيفون
12:45 | 2026-01-26
دراسة تحدد قواعد أساسية للوقاية من الإنفلونزا
05:15 | 2026-01-26
اطلاق الذكاء الشخصي.. يعرف كل شيء عن حياتك الرقمية
12:30 | 2026-01-25
مواعيد اطلاق الهواتف الذكية خلال العام الحالي
11:12 | 2026-01-25
خلل يضرب ساعات "غالاكسي" الذكية
01:11 | 2026-01-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.