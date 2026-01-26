5 ميزات في كاميرات هواتف أندرويد لا تتوفر على آيفون

تتميز الهواتف الحديثة بقدرتها على التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة، لكن بينما تقدم هواتف آيفون تجربة ممتازة للمستخدم العادي، فإن هواتف أندرويد تتفوق في بعض الميزات العملية المتقدمة التي تجعل تجربة التصوير أكثر مرونة وتخصيصًا؛ إذ إن هناك عدة وظائف في كاميرات أندرويد لا تزال غير متاحة في هواتف آيفون حتى الآن.عدسات سناب شاتومن أبرز الميزات التي توفرها بعض هواتف أندرويد هي إمكانية استخدام عدسات سناب شات مباشرةً من تطبيق الكاميرا الأصلي بدون الحاجة لتثبيت تطبيق سناب شات أو حتى تسجيل دخول بحساب فيه، وكل ما يحتاجه المستخدم هو فتح تطبيق الكاميرا ثم الانتقال إلى وضع Fun لاختيار عدسات مثل نظارات قوس قزح أو شعر الحورية، وبعد التقاط الصورة تحفظ مباشرة في المعرض.تسجيل صور متحركةميزة أخرى متاحة في بعض هواتف أندرويد، خصوصًا أجهزة سامسونغ، هي القدرة على التقاط صور متحركة GIF مباشرة من تطبيق الكاميرا، ويمكن للمستخدم تفعيل وضع إنشاء GIF من إعدادات الكاميرا، ثم سحب زر الغالق لتسجيل لقطات قصيرة تُحفظ على هيئة صور متحركة يمكن مشاركتها بسرعة دون الحاجة لتحويل مقاطع فيديو أو استخدام تطبيقات خارجية.وضع المساعدة الاحترافيةبعض هواتف أندرويد مثل Google Pixel 10 توفر ميزة Camera Coach المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعمل كمدرب تصوير يقدم اقتراحات فورية لتحسين اللقطة، وتظهر تعليمات مثل تغيير الزاوية أو التكبير أو التحرك لالتقاط صورة أفضل؛ ما يساعد المصورين غير المحترفين على تحقيق نتائج أقرب للاحترافية دون معرفة تقنية مسبقة.الصوت والإيماءاتبينما يحتاج مستخدمو آيفون إلى إعداد اختصارات أو استخدام ملحقات لالتقاط الصور دون لمس الشاشة، تتضمن بعض هواتف أندرويد أوامر صوتية وإيماءات يد مضمنة للتحكم في الغالق بسهولة؛ إذ يمكن رفع اليد أمام الكاميرا أو استخدام أمر صوتي لبدء عد المؤقت أو لالتقاط الصورة، ما يجعل التصوير الجماعي أسهل.إضافة العلامات المائيةميزة بسيطة لكنها مفيدة في توثيق الصور هي إمكانية إضافة علامات مائية مخصصة تلقائيًا على كل صورة تُلتقط، مثل اسم المصور أو تاريخ الالتقاط أو حتى نص خاص، وهذه الخاصية متوفرة في إعدادات الكاميرا بهواتف مثل سامسونغ وموتورولا، بينما يحتاج مستخدمو آيفون إلى تطبيقات خارجية أو تعديل الصور يدويًا لإضافة العلامة.