LIVE
5 ميزات في كاميرات هواتف أندرويد لا تتوفر على آيفون

منوعات

2026-01-26 | 12:45
5 ميزات في كاميرات هواتف أندرويد لا تتوفر على آيفون
80 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
على الرغم من أن آيفون يُعرف بكاميرته القوية، لكن ميزات مثل الدمج المباشر لعدسات الواقع المعزز، والتوجيه الذكي للتصوير، والتحكم بالإيماءات والصوت، تعطي هواتف أندرويد تفوقًا في بعض الجوانب العملية لتجربة التصوير اليومية.

تتميز كاميرات الهواتف الحديثة بقدرتها على التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة، لكن بينما تقدم هواتف آيفون تجربة ممتازة للمستخدم العادي، فإن هواتف أندرويد تتفوق في بعض الميزات العملية المتقدمة التي تجعل تجربة التصوير أكثر مرونة وتخصيصًا؛ إذ إن هناك عدة وظائف في كاميرات أندرويد لا تزال غير متاحة في هواتف آيفون حتى الآن.
عدسات سناب شات
ومن أبرز الميزات التي توفرها بعض هواتف أندرويد هي إمكانية استخدام عدسات سناب شات مباشرةً من تطبيق الكاميرا الأصلي بدون الحاجة لتثبيت تطبيق سناب شات أو حتى تسجيل دخول بحساب فيه، وكل ما يحتاجه المستخدم هو فتح تطبيق الكاميرا ثم الانتقال إلى وضع Fun لاختيار عدسات مثل نظارات قوس قزح أو شعر الحورية، وبعد التقاط الصورة تحفظ مباشرة في المعرض.
تسجيل صور متحركة
ميزة أخرى متاحة في بعض هواتف أندرويد، خصوصًا أجهزة سامسونغ، هي القدرة على التقاط صور متحركة GIF مباشرة من تطبيق الكاميرا، ويمكن للمستخدم تفعيل وضع إنشاء GIF من إعدادات الكاميرا، ثم سحب زر الغالق لتسجيل لقطات قصيرة تُحفظ على هيئة صور متحركة يمكن مشاركتها بسرعة دون الحاجة لتحويل مقاطع فيديو أو استخدام تطبيقات خارجية.
وضع المساعدة الاحترافية
بعض هواتف أندرويد مثل Google Pixel 10 توفر ميزة Camera Coach المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعمل كمدرب تصوير يقدم اقتراحات فورية لتحسين اللقطة، وتظهر تعليمات مثل تغيير الزاوية أو التكبير أو التحرك لالتقاط صورة أفضل؛ ما يساعد المصورين غير المحترفين على تحقيق نتائج أقرب للاحترافية دون معرفة تقنية مسبقة.
الصوت والإيماءات
بينما يحتاج مستخدمو آيفون إلى إعداد اختصارات أو استخدام ملحقات لالتقاط الصور دون لمس الشاشة، تتضمن بعض هواتف أندرويد أوامر صوتية وإيماءات يد مضمنة للتحكم في الغالق بسهولة؛ إذ يمكن رفع اليد أمام الكاميرا أو استخدام أمر صوتي لبدء عد المؤقت أو لالتقاط الصورة، ما يجعل التصوير الجماعي أسهل.
إضافة العلامات المائية
ميزة بسيطة لكنها مفيدة في توثيق الصور هي إمكانية إضافة علامات مائية مخصصة تلقائيًا على كل صورة تُلتقط، مثل اسم المصور أو تاريخ الالتقاط أو حتى نص خاص، وهذه الخاصية متوفرة في إعدادات الكاميرا بهواتف مثل سامسونغ وموتورولا، بينما يحتاج مستخدمو آيفون إلى تطبيقات خارجية أو تعديل الصور يدويًا لإضافة العلامة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
من الأخير
Play
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
Play
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Play
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-26
Play
بغداد الشعلة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-26
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
"إنستغرام" يدعم احتجاجات إيران بميزة جديدة
12:48 | 2026-01-26
ناسا تكشف عن مصير مروع للشمس والأرض
10:51 | 2026-01-26
دراسة تحدد قواعد أساسية للوقاية من الإنفلونزا
05:15 | 2026-01-26
اطلاق الذكاء الشخصي.. يعرف كل شيء عن حياتك الرقمية
12:30 | 2026-01-25
مواعيد اطلاق الهواتف الذكية خلال العام الحالي
11:12 | 2026-01-25
خلل يضرب ساعات "غالاكسي" الذكية
01:11 | 2026-01-24

