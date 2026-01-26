"إنستغرام" يدعم احتجاجات إيران بميزة جديدة

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، الإثنين، أن هذا الإجراء جاء بعد ورود تقارير تشير إلى أن مسؤولين في يستغلون كميات كبيرة من بيانات مستخدمي "إنستغرام"، يمكن استخدامها لتحديد هويات الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات ومراقبتهم واستهدافهم أو استهداف معارفهم.وبموجب التحديث، إذا دخل أي شخص لحساب "إنستغرام" لمستخدم موجود في ، فلن يستطيع معرفة من يتابعه، فعند الضغط على قائمة المتابعين لن تظهر أي أسماء، بل ستظهر صفحة بيضاء فارغة.وأشارت المجلة إلى أن هذا التحديث سيمنح المواطنين الإيرانيين الذين ما زالوا ينشطون على "إنستغرام" قدرا من الحماية خلال الفترة المضطربة التي تعيشها إيران.وإبان الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن الإيرانية، استخدم الإيرانيون منصة "إنستغرام" لنشر مشاهد ومقاطع من الاحتجاجات قبل أن تقطع الإنترنت.وكانت ، على غرار "إنستغرام"، وسيلة لنقل ما يقع في الشوارع الإيرانية.ويمكن للمسؤولين الإيرانيين، في حال وصولهم إلى شبكة المتابعين لدى أي مستخدم، تتبع العلاقات الاجتماعية ورسم خرائط محلية وممارسة الضغط على الأفراد عبر الاعتقال أو الترهيب.وأشار المصدر إلى أن هذا التغيير بالغ الأهمية، ويهدف إلى حماية الإيرانيين من المراقبة التي تمارسها الحكومة.وتقول بعض المنظمات الحقوقية إن آلاف الأشخاص قتلوا خلال المظاهرات التي اندلعت في أواخر كانون الاول الماضي، فيما يهدد الرئيس الأميركي.