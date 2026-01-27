"قواعد صارمة".. مهلة 4 أشهر لضبط محتوى واتساب

وكانت المفوضية قالت في 15 كانون الثاني إنها تدرس تصنيف ميزة "القنوات" في كمنصة كبيرة جدًا. أما خدمات المراسلة فلا تتأثر بذلك.وبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا في هذه القنوات 51.7 مليون مستخدم في في الأشهر الستة الأولى من 2025، وهو ما يزيد عن عتبة 45 مليون مستخدم المحددة في .ويلزم القانون هذه المنصات الكبيرة بذل مزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار، مما قد يفرض تكاليف إضافية على المنصات نظرًا لحجم البيانات التي يتعين فحصها، كما يثير تساؤلات حول الخصوصية.وذكرت المفوضية في بيان "بعد هذا التصنيف، أمام ميتا، المطورة لواتساب، أربعة أشهر، أي بحلول منتصف مايو 2026، لضمان امتثال واتساب للالتزامات الإضافية لقانون الخدمات الرقمية".وقال متحدث باسم واتساب إن مع استمرار نمو قنوات التطبيق في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، "ما زلنا ملتزمين بتطوير تدابير السلامة والنزاهة لدينا في المنطقة، وضمان توافقها مع التوقعات التنظيمية ذات الصلة ومسؤوليتنا المستمرة تجاه المستخدمين".