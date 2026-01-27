تحذير للأهالي... شركات عالمية تسحب حليب الأطفال بسبب مواد سامة!

في مطلع هذا العام، أعلنت ثلاث من أكبر شركات الألبان في العالم، وهي نستله ودانون ولاكتاليس، عن سحب دفعات من حليب الأطفال من الأسواق بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة تُعرف باسم السيريوليد. هذه المادة قد تسبب عند الأطفال الرضع أعراضًا مثل الغثيان، القيء، والإسهال، وهي حالة تستدعي الحذر الشديد من قبل الأهالي.

الشركات المتأثرة وأسباب السحب:



السلطات الصحية في أكدت أن التحقيقات مستمرة بعد وفاة رضيعين تم التأكد لاحقًا أنهما استخدما منتجات حليب ضمن الدفعات المشمولة بالسحب، رغم أنه لم يتم إثبات علاقة مباشرة بين المنتجات والحوادث. قامت بسحب منتجات حليب الأطفال من أكثر من 60 دولة بعد اكتشاف احتمال تلوث أحد المكونات.سحبت منتجاتها في 18 دولة بسبب نفس المشكلة المتعلقة بأحد الموردين.أعلنت سحب دفعات من حليب الأطفال في عدة دول أيضًا، احترازًا لضمان سلامة الأطفال.السلطات الصحية في أكدت أن التحقيقات مستمرة بعد وفاة رضيعين تم التأكد لاحقًا أنهما استخدما منتجات حليب ضمن الدفعات المشمولة بالسحب، رغم أنه لم يتم إثبات علاقة مباشرة بين المنتجات والحوادث.



لماذا يهم هذا الأمر الأسر العراقية؟



حتى إذا لم يتم سحب منتجات محددة في ، فإن معظم العائلات تعتمد على المستورد للأطفال، ما يجعل أي أزمة عالمية لها انعكاس محتمل على السوق المحلي. لذلك، أصبح من الضروري للأهالي مراقبة المنتجات والتأكد من سلامتها قبل استخدامها.



كيف يعرف أن المنتج مشمول بالسحب؟



- رقم الدفعة: كل عبوة حليب تحمل رقمًا مميزًا للدفعة. يمكن مقارنة هذا الرقم مع القوائم الرسمية للشركات.



- تاريخ الصلاحية: أحيانًا يكون السحب مرتبطًا بتاريخ محدد فقط، لذا يجب الانتباه لهذا التاريخ.



- المواقع الرسمية أو الصيدليات: الشركات والجهات الصحية تصدر معلومات دقيقة عن المنتجات المشمولة بالسحب، ويمكن سؤال الصيدلي أو المورد للتأكد.



- التوقف الفوري عن الاستخدام: إذا كان المنتج ضمن الدفعات المسحوبة، يجب التوقف عن تقديمه للطفل واستبداله ببديل آمن.





أزمة حليب الأطفال الحالية تذكّر الأهالي بأهمية التحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المخصصة للرضع. متابعة الإعلانات الرسمية ومراجعة رقم الدفعة وتاريخ الصلاحية يمكن أن تحمي الطفل من مخاطر صحية محتملة، وتضمن راحة البال للأهل في وقت حساس.