البطريق المتوحد: القصة الكاملة والمصير المجهول... ما أكّده الخبراء بعكس ما اشتهاه المتابعون!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة البطريق العدمي وتصدرت التريند حول العالم، مع انتشار مقطع فيديو من فيلم وثائقي عرض عام 2007 للمخرج الألماني هيرتزوغ بعنوان Encounters at the end of the world.



هذا السلوك الغريب المختلف عن بقية الحيوانات من فصيلته أثار دهشة الخبراء ورواد التواصل الاجتماعي حيث حملوه معان فلسفية وربطوه بمشاعر الاحتراق الوظيفي والانسحاب من الضجيج والحياة السامة حيث اعتبر رمزاً للتمرد ضد المسارات المفروضة، والمنظومة المعلبة والتي تلزم بها الجمهور أو القطيع.

وبعد أن غزا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، شعر الكثيرون أنه يعبر عنهم بعد أن مس عقلهم وقلبهم في آن، معبرين عن الشخصية الانطوائية التي يتمتعون بها والاكتفاء الذاتي الذي يعبر عن صحة نفسية مكتفية بالسلام الداخلي والانتقائية في اختيار طريقهم وما يناسبهم دون تأثر بموجات الترند التي يسير خلفها الجمهور وبوجه ما يتقدم من مغريات لجذبه دون تفكير.

ماذا قال الخبراء؟

إلا أن ما كشفه الخبراء لم يعكس تحليلات رواد التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن سلوك البطريق كان نادراً، حيث أنه كان يعاني من اضطرابات أو خلل داخلي جعله يتصرف بعكس سلوك القطيع الطبيعي.



البطريق وترامب

واستغل حساب على منصة إكس تصدُّر قصة البطريق عالميا، ونشر صورة معدَّلة بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيها الرئيس الأمريكي ترمب وهو يسير بجوار بطريق يحمل العلم الأمريكي، وفي الخلفية علم ، في إشارة رمزية إلى مخالفة التيار السائد والاقتداء بسلوك البطريق الشهير.



وأثارت هذه الصورة موجة واسعة من السخرية، بسبب حقيقة علمية وجغرافية بسيطة، هي أن عدد البطاريق التي تعيش في غرينلاند يساوي ، بل إن البطاريق لا تعيش أساسا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وإنما حصرا في النصف الجنوبي، وليس في ولا في غرينلاند.