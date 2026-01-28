دراسة تكشف كيفية التخلص من حرقة المعدة دون أدوية

واشار إلى أن الارتجاع المعدي المريئي (GERD) وهو حالة مزمنة ومتكررة، حيث يرتد محتوى المعدة و/أو الاثني عشر بانتظام إلى المريء. وعند عدم علاج هذه الحالة، وتعديل نمط الحياة، وتغيير النظام الغذائي، فإنها تتطور وتؤدي إلى الإصابة بمريء (حالة ما قبل سرطانية)، وتدهور جودة الحياة، والاضطرابات النفسية، بينما تتضاءل فعالية الأدوية .وتقول: "تشير نتائج تقييم النظام الغذائي الفعلي لهؤلاء المرضى إلى هيمنة ملحوظة للدهون والبروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى نقص في الألياف. وتشير الدراسات الرصدية إلى انخفاض كبير في أعراض داء الارتجاع المعدي المريئي عند اتباع نظام غذائي نباتي أو نباتي صارم. وتشير نتائج التجربة السريرية التي أجراها خبراء المركز، التي تضمنت إدراج بدائل نباتية في النظام الغذائي لمرضى الارتجاع المعدي المريئي، وعرضت في 2025 خلال مؤتمر لأخصائيي التغذية، إلى أن المرضى أفادوا بانخفاض ملحوظ في أعراض داء الارتجاع المعدي المريئي، مثل شدة وتكرار حرقة المعدة، والشعور بالحموضة في الفم، وغيرها من الأعراض".ووفقا، تؤثر الألياف الغذائية في الأنظمة الغذائية النباتية، على حركة المريء، ما يقلل من حساسية مستقبلات الارتجاع، وبالتالي يقلل من خطر تلف الغشاء المخاطي.وتقول: "يقل معدل حدوث الارتجاع، بما فيه الارتجاع الحمضي، بعد تناول وجبات تحتوي على بروتين نباتي مقارنة بالوجبات التي تحتوي على بروتين حيواني. ويعتبر اختبار قياس pH والمعاوقة (pH-Impedance) المعيار الذهبي لتشخيص داء الارتجاع المعدي المريئي. لأنه يسمح بتقييم تكرار الارتجاع ومدته ونوعه (سائل أو غاز)، بالإضافة إلى تأثيره على الغشاء المخاطي للمريء على مدار 24 ساعة.ويؤدي البروتين النباتي إلى إفراغ محتوى المعدة بشكل أسرع مقارنة بالبروتين الحيواني. وتحفز الدهون النباتية هرمون الكوليسيستوكينين بدرجة أقل، ما يقلل من قوة العضلة العاصرة المريئية السفلية، وبالتالي ارتداد كمية أقل من محتوى المعدة إلى المريء، وهي الآلية الأساسية للارتجاع".