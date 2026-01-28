Alsumaria Tv
الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط تجاه جميع السيناريوهات
قبل شراء هاتف مستعمل.. هذه الأمور لا تتجاهلها

منوعات

2026-01-28 | 09:23
قبل شراء هاتف مستعمل.. هذه الأمور لا تتجاهلها
103 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية الحديثة، يلجأ الكثير من المستهلكين إلى شراء هواتف مستعملة أو مجددة للحصول على أجهزة قوية بسعر أقل.

ومع أن هذه الصفقات يمكن أن توفر الكثير من المال، إلا أنها تحمل مخاطر إذا لم تكن تعرف ما تبحث عنه قبل الشراء. لذلك؛ سنسلّط الضوء على أهم النصائح لتجنب المشاكل وضمان تجربة شراء ناجحة.
البائع والضمان
أول خطوة قبل الشراء هي التأكد من سمعة البائع ومصداقيته. لذلك؛ ابحث عن تقييمات العملاء وآراء المستخدمين عن المتجر أو البائع، وفضّل المصادر الموثوقة مثل مواقع البيع الكبرى أو المتاجر التي تقدم هواتف مجدّدة معتمدة.
كما يجب سؤال البائع عن سياسة الإرجاع والضمان المتبقي على الهاتف.
فوجود ضمان وحق في الإرجاع يدلّ على أن البائع يثق في جودة المنتج، بينما تجنب أي بائع يتهرب من هذه الأسئلة.
فحص رقم IMEI
أحد أهم الفحوصات الأساسية لأي هاتف مستعمل هو رقم IMEI، واستخدام خدمات فحص IMEI الخاصة، لمعرفة ما إذا كان الجهاز موضوعًا في القائمة السوداء، أي أنه مسروق أو مفقود. وإذا لم تتحقق من هذه الخطوة، قد تشتري جهازًا لا يعمل على شبكات معينة، أو أن استخدامه قد يعرّضك لمشاكل قانونية لاحقًا.
حالة البطارية
البطارية تتدهور مع الزمن، وإذا كان الهاتف المستعمل يحتوي على بطارية ضعيفة جدًّا فستواجه مشاكل في الاستخدام اليومي مثل نفاد البطارية سريعًا أو إغلاق الجهاز دون سابق إنذار. لذلك؛ اطلب من البائع إظهار حالة البطارية إن أمكن، أو اختبارها عمليًّا قبل الشراء.
الدعم البرمجي
يجدر بك أيضًا التأكد من أن الهاتف لا يزال يتلقى تحديثات النظام والأمان. فبعض الهواتف القديمة قد تتوقف عن الحصول على تحديثات جديدة، مما يؤثر على الأداء والأمان. وهذا الأمر مهم لأنه يضمن استمرار دعم الهاتف لفترة أطول بعد الشراء.
الاختبارات الأساسية
قبل أن تدفع ثمن الجهاز، من الضروري إجراء اختبارات عملية للتأكد من أن كل الوظائف تعمل كما ينبغي. في هذا السياق، يجب التأكد من عمل المكالمات والرسائل، واختبار اتصال الإنترنت عبر واي فاي وبيانات الجوال. كذلك يجب فحص الكاميرات الأمامية والخلفية وجودة الصور. من المهم أيضًا تشغيل الصوت واختبار المكبرات الصوتية، والتأكد من مستشعرات البصمة والوجه إن وجدت.
أعطال خفية
من المهم معرفة أن بعض الأعطال لا تظهر من النظرة الأولى، حيث قد يبدو الهاتف سليمًا من الخارج، لكنه يعاني من تلف داخلي بسبب الماء أو سقوط سابق، أو مشاكل في الأجهزة مثل المنافذ أو الكاميرات. لذا؛ تأكد من فحص كل جزء من الهاتف بدقة، ولا تتردد في طلب تقرير فحص الهاتف إذا كان البائع يوفر واحدًا.
الملحقات الأصلية وأهميتها
أحيانًا تأتي الهواتف المستعملة بدون كابل أو شاحن أصلي. ووجود ملحقات أصلية يضمن شحنًا آمنًا ويحافظ على البطارية بشكل أفضل، بينما قد تؤثر الملحقات غير الأصلية سلبًا على أداء الجهاز بمرور الوقت.
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
Play
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
Play
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Play
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
