لماذا تضعف الذاكرة مع التقدم في العمر؟

وفي خطوة مهمة نحو فك هذا اللغز، كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية Nature Communications عن صورة أكثر تعقيدا وتركيبا مما كان يعتقد سابقا.وسعى فريق بحثي دولي بقيادة إلى تحليل العلاقة المعقدة بين التغيرات الدماغية المرتبطة بالعمر وتراجع الذاكرة. وتساءل الباحثون عما إذا كان هذا التراجع قدرا حتميا يصيب الجميع بالتساوي، أم أنه يتأثر بعوامل خطر فردية، مثل وجود الجين APOE ε4، وهو أحد أهم العوامل الجينية المعروفة التي تزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.وتميزت الدراسة بحجمها غير المسبوق وعمق تحليلها، حيث دمجت بيانات هائلة جمعت على مدى سنوات من 3737 مشاركا يتمتعون بصحة إدراكية سليمة.وشملت هذه البيانات مجموعة مذهلة تضم أكثر من 10 آلاف صورة بالرنين المغناطيسي وأكثر من 13 ألف تقييم للذاكرة، مستقاة من عدد كبير من الدراسات الطويلة الأمد.ويكمن أحد أهم الاكتشافات في تفنيد الفكرة البسيطة القائلة بأن تراجع الذاكرة مرتبط بمنطقة دماغية واحدة. بينما أكدت النتائج الدور المركزي للحصين، وهو منطقة الدماغ الحيوية للذاكرة والتعلم، إلا أنها أظهرت أن القصة أكبر من ذلك، إذ يرتبط ضعف الذاكرة العرضية بانخفاض حجم المادة الدماغية بشكل عام، ولكن هذه العلاقة ليست ثابتة أو موحدة بين الأفراد.ويتجلى تعقيد الصورة من خلال عدة ملاحظات رئيسية: أولا، يصبح الترابط بين تقلص أنسجة الدماغ وضعف الذاكرة أكثر وضوحا مع التقدم في العمر، خاصة بعد الستين. ثانيا، تصل قوة العلاقة بين ضمور الدماغ وضعف الذاكرة إلى ذروتها لدى الأشخاص الذين يفقدون أنسجة أدمغتهم بوتيرة أسرع من المعدل الطبيعي المرتبط بالعمر. ثالثا، بين الأفراد الحاملين لجين APOE ε4، لاحظ الباحثون تسارعا في وتيرة فقدان أنسجة الدماغ وتراجع الذاكرة مقارنة بغير الحاملين للجين، إلا أن المسار العام للتغيرات ظل متشابها في المجموعتين.ويعلق طبيب الأعصاب من للطب على هذه النتائج بالقول: "التراجع الإدراكي وفقدان الذاكرة ليسا مجرد نتيجة حتمية للشيخوخة، بل هما تعبير عن تفاعل معقد بين الاستعداد الفردي والعمليات البيولوجية المرتبطة بالعمر التي تمهد الطريق للأمراض التنكسية العصبية".وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر ليس عملية منعزلة، بل هو جزء لا يتجزأ من الشيخوخة البيولوجية للدماغ ذاتها. وكلما تقدمنا في العمر، ازداد تأثير التغيرات الهيكلية الدقيقة في الدماغ على أداء ذاكرتنا.ولهذا الاكتشاف تبعات مهمة على مستقبل العلاجات والتدخلية. فهو يشير إلى أن العلاجات الفعالة لإبطاء تراجع الذاكرة قد تحتاج إلى استهداف شبكات دماغية متعددة وليس منطقة بعينها. كما تظهر النتائج أن التدخل في مراحل مبكرة، قبل تراكم التغيرات الدماغية بشكل كبير، قد يكون الأكثر فعالية.