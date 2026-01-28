Alsumaria Tv
مفاجأة لعشاق الفلك.. الأرض ستشهد حالة مزدوجة نادرة بهذا الموعد

منوعات

2026-01-28 | 10:44
مفاجأة لعشاق الفلك.. الأرض ستشهد حالة مزدوجة نادرة بهذا الموعد
131 شوهد

منذ الكسوف الشمسي الكلي الذي شهدته الأمريكتان في أبريل 2024، يشهد العالم الفلكي فترة ترقب ستنتهي قريبا بمفاجأة مزدوجة.

وسيشهد عشاق الفلك ومراقبو السماء كسوفين كليين للشمس، يطلق على أحدهما اسم "كسوف القرن، ما يعد بمشاهد لا تنسى خلال العامين 2026-2027.
في صباح يوم 12 أغسطس 2026، سيبدأ مشهد الكسوف الكلي للشمس مع الشروق، حيث ستبزغ الشمس "مكسورة" (يبدو قرص الشمس كأنه قطع أو "كسر" بظل القمر) في أقصى شمال سيبيريا. ثم يتحرك ظل القمر الكامل غربا عبر الأرض، مارا على الجبال الجليدية في شرق غرينلاند، ثم الساحل الغربي البركاني لأيسلندا، وشمال إسبانيا، قبل أن يختفي مع غروب شمس متكسف فوق مياه البحر الأبيض المتوسط.
وبالنسبة للراصدين في أوروبا، يمثل هذا أول كسوف كلي مرئي من أوروبا القارية منذ 1999. وفي إسبانيا، ستكون مدن مثل ليون وبورغوس وبلد الوليد أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف الكلي.
وسيكون الكسوف مرئيا على ارتفاع نحو 10 درجات فوق الأفق، أي ما يعادل عرض قبضة يدك ممدودة بالكامل.
وفي شمال إسبانيا، ستحدث ذروة الكسوف الكلي قرب وقت الغروب، حيث من المتوقع أن تكون السماء صافية. وهذا سيتيح رؤية ممتازة للكسوف نفسه، يليها مشهد ذروة زخة شهب البرشاويات السنوية في نفس الليلة. وقد يكون الحظ حليف بعض المراقبين لرؤية شهاب مندفع عبر سماء الغسق أثناء الدقيقتين القصيرتين لذروة الكسوف.
ولأولئك الذين يبحثون عن أطول فترة ممكنة للكسوف الكلي (أكثر من دقيقتين بقليل)، فإن شبه جزيرة سنيفلنس في آيسلندا أو المناطق الساحلية في شرق غرينلاند ستكون الوجهة المثلى. ولكن في هذه المناطق الشمالية خلال شهر أغسطس، تكون الليالي قصيرة جدا ما يصعب معه رصد الشهب بشكل جيد. بالمقابل، قد تقدم الطبيعة بديلا ساحرا: فرصة لالتقاط لمحات من الأضواء الشمالية (الشفق القطبي) إما في ظلمة الليل القصيرة، أو حتى خلال لحظات الكسوف العابرة نفسها.
في 2 أغسطس، سيكتب القمر والشمس تاريخا فلكيا، حيث سيستمر الكسوف الكلي لمدة مذهلة تصل إلى 6 دقائق و22 ثانية، ما يجعله أطول كسوف شمسي كلي في القرن الحادي والعشرين يشاهد من اليابسة.
وسيمر مساره بدءا من جنوب إسبانيا، عبر السواحل الشمالية لإفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا)، ومصر، حيث ستشهد الأقصر أطول فترة مشاهدة، وصولا إلى شبه الجزيرة العربية (السعودية، اليمن)، والصومال.
ويحمل هذا الكسوف لقب "كسوف القرن" ليس فقط لمدته الطويلة، ولكن لهديته الإضافية: المناخ المشمس والسماء الصافية التي تشتهر بها معظم المناطق الواقعة على مساره، ما يزيد بشكل كبير من فرص المشاهدة الواضحة والرائعة.
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
Play
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
Play
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Play
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
Play
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
Play
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Play
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22

ثغرات خطيرة تهدد آيفون
13:01 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
لماذا تضعف الذاكرة مع التقدم في العمر؟
09:56 | 2026-01-28
قبل شراء هاتف مستعمل.. هذه الأمور لا تتجاهلها
09:23 | 2026-01-28
دراسة تكشف كيفية التخلص من حرقة المعدة دون أدوية
02:24 | 2026-01-28
البطريق المتوحد: القصة الكاملة والمصير المجهول... ما أكّده الخبراء بعكس ما اشتهاه المتابعون!
08:10 | 2026-01-27

