ثغرات خطيرة تهدد آيفون

منوعات

2026-01-28 | 13:01
ثغرات خطيرة تهدد آيفون
74 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أصدرت شركة أبل إنذارًا مهمًا لملايين مستخدمي هواتف آيفون، يُشدّد على ضرورة تحديث نظام التشغيل إلى iOS 26 خلال الأسابيع الستة المقبلة؛ لضمان أمان الأجهزة وحمايتها من ثغرات خطيرة كانت مهددة لهواتف تعمل بنظام أقدم.

ويأتي التحذير بعد سلسلة من التصحيحات الأمنية التي أصدرتها الشركة في منتصف كانون الأول الماضي، والتي أغلقت ثغرات تسمح بهجمات إلكترونية معقدة تستهدف المتصفح الأساسي للهواتف.
ووفقًا للمحللين، لم يُفعل هذا التحذير بهذه القوة من قبل، ما يجعل الفترة الزمنية الحالية حاسمة لمستخدمي آيفون الذين لا يزالون على إصدارات قديمة من النظام.
تحديث ضروري
في كانون الأول الماضي، أصدرت أبل تحديثات لمعالجة ثغرات أمنية متقدمة في WebKit، وهي منصة داخل متصفح Safari تُستخدم في الكثير من التطبيقات للتعامل مع المحتوى على الإنترنت. وعلى الرغم من وجود التحديثات، إلا أن الكثير من الأجهزة لم تحصل عليها؛ لأن المستخدمين لم يقوموا بالتحديث بعد، ما يترك ملايين الأجهزة معرضة للتهديدات.
فوجود هذه الثغرات في متصفح أساسي يعني أن أي محاولة تصفح محتوى خبيث يمكن أن تُستغل للوصول إلى بيانات المستخدم أو السيطرة على أجزاء من الجهاز، إذا لم يتم تثبيت التحديثات.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أبل أدرجت في تحديث iOS 26.2 أكثر من 25 إصلاحًا أمنيًا مهمًا، بعضها كان متاحًا بالفعل، لكن العديد من المستخدمين تجاهلوا التحديث، ما دفع الشركة إلى التشديد على ضرورة الترقية العاجلة.
ووفقًا للتقارير، تعد فترة ستة أسابيع كافية لتحديث أغلبية الأجهزة المؤهلة من آيفون إلى نظام iOS 26. وحتى قبل إطلاق تحديث iOS 26.3 المتوقع قريبًا، تنصح التقارير بألا يؤخّر المستخدمون تحديث أجهزتهم، بل تثبيت iOS 26 فور توفره للحصول على التصحيحات الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى ميزات خصوصية معززة.
تحسينات قادمة
من بين الميزات التي ستتضمنها التحديثات المستقبلية لنظام iOS هو إعداد خصوصية جديد يسمح للمستخدمين بتحديد دقة الموقع التي يمكن أن تستخدمها شبكات الاتصالات، ما يقلل من إمكانية تتبع الجهاز عبر أبراج الشبكات ويعزّز حماية بيانات الموقع الحساسة.
وهذه الميزة تشبه ما طرحت بعض المنصات الأخرى على هواتف منافسة، وتهدف إلى إعطاء المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.
توصية أساسية للمستخدمين
بناءً على المعلومات الحالية، الخطوة الأكثر أمانًا لمستخدمي آيفون هي تحديث أجهزتهم إلى iOS 26 الآن، دون الانتظار للتحديثات المستقبلية.
ويشمل ذلك إعادة تشغيل الهاتف بعد التحديث لضمان تفعيل التصحيحات الأمنية بشكل كامل.
كما يُنصح بتفعيل التحديثات التلقائية داخل إعدادات النظام لتلقّي التحديثات الأمنية فور صدورها، وذلك لتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة بالإصدارات القديمة.
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
Play
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
Play
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
Play
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Play
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23

تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
مفاجأة لعشاق الفلك.. الأرض ستشهد حالة مزدوجة نادرة بهذا الموعد
10:44 | 2026-01-28
لماذا تضعف الذاكرة مع التقدم في العمر؟
09:56 | 2026-01-28
قبل شراء هاتف مستعمل.. هذه الأمور لا تتجاهلها
09:23 | 2026-01-28
دراسة تكشف كيفية التخلص من حرقة المعدة دون أدوية
02:24 | 2026-01-28
البطريق المتوحد: القصة الكاملة والمصير المجهول... ما أكّده الخبراء بعكس ما اشتهاه المتابعون!
08:10 | 2026-01-27

