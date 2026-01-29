هل دعمت هدى بيوتي ايران؟ ولماذا دعا إيرانيون لمقاطعتها؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن ترسل مدمرة إضافية إلى الشرق الأوسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل دعمت هدى بيوتي ايران؟ ولماذا دعا إيرانيون لمقاطعتها؟

منوعات

2026-01-29 | 08:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
هل دعمت هدى بيوتي ايران؟ ولماذا دعا إيرانيون لمقاطعتها؟
945 شوهد

عادت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطّان إلى دائرة الجدل، لكن هذه المرّة من بوابة السياسة الإيرانية، بعد مشاركة محتوى على منصّاتها الاجتماعية اعتبره كثيرون منحازاً لنظام السلطة في طهران، ما أثار موجة انتقادات حادّة، خصوصاً بين إيرانيين في الداخل والخارج.

القصّة بدأت عندما أعادت قطّان نشر مقطع فيديو قُدّم على أنّه يُظهر محتجّين وهم يحرقون صور رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، إلى جانب صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث جرى تداول الفيديو باعتباره مشهداً من تحرّك شعبي، إلا أن عدداً كبيراً من المستخدمين الإيرانيين شكّكوا في سياقه، واعتبروا أنه يعكس نشاطاً مؤيداً لنظام السلطة الايرانية أكثر مما يعبّر عن الشارع المعارض.
 

اتهامات بتضليل الصورة


منتقدو قطّان رأوا أن إعادة نشر الفيديو ساهمت في ترسيخ سردية سياسية لا تعكس، برأيهم، واقع الاحتجاجات داخل إيران، حيث يواجه عبر معارضون عن تعرضهم لمخاطر جسيمة (على حد قولهم)، بسبب مطالبتهم بالحريات والحقوق الأساسية، ويرى لهؤلاء، المشكلة لا تكمن فقط في الرأي، بل في تأثير شخصية عامة تملك ملايين المتابعين، وقدرتها على توجيه الانتباه نحو محتوى يُنظر إليه على أنه يخدم خطاباً رسمياً.

وتوسّعت ردود الفعل سريعاً على وسائل التواصل، إذ اتهمها بعض المستخدمين بالتساهل مع السلطة الحاكمة الذي يتهمها البعض بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وذهب آخرون إلى الدعوة لمقاطعة علامتها التجارية، بينما نشرت مؤثرات مقاطع فيديو يُظهرن فيها تخلّيهن عن منتجات "هدى بيوتي" في تعبير رمزي عن الرفض.

في المقابل، برزت أصوات دافعت عن قطّان، معتبرة أن ما حدث يدخل في إطار سوء التقدير لا الموقف السياسي المقصود، ويرى هؤلاء أن مشاركة الفيديو لا تعني بالضرورة تبنّي خطاب نظام السلطة الإيراني، بل قد تكون تعبيراً عاماً عن موقف من شخصيات سياسية مثيرة للجدل.

كما أشار مدافعون إلى أن من حق الشخصيات العامة إبداء آرائهم أو إعادة نشر محتوى من دون أن يُفترض تلقائياً أنهم يدعمون جهة سياسية بعينها، وبرأيهم، تحميل المنشور كل هذه الدلالات قد يكون مبالغة، خصوصاً بعد صدور اعتذار أوضحت فيه قطّان أنها لا تملك معرفة عميقة بتفاصيل الوضع في إيران، وأنها لم تقصد الانحياز أو الإساءة.

اعتذار بين القبول والرفض

في توضيحها، أقرت قطّان بأن اطلاعها على الملف الإيراني محدود، وأعربت عن أسفها إذا كان ما نشرته قد تسبب بأذى أو سوء فهم، وهذا الموقف قُوبل بترحيب من بعض المتابعين الذين رأوا فيه تحمّلاً للمسؤولية، بينما اعتبره آخرون غير كافٍ، لأن المشكلة بنظرهم، في غياب التدقيق قبل النشر لا بعده.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Play
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Play
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
Play
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Play
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
Play
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
Play
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
Play
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
Play
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Play
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Play
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
Play
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Play
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
Play
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
Play
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
Play
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
Play
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27

اخترنا لك
يشبه الأرض والمريخ وصالح للحياة.. اكتشاف كوكب جديد على المجرة
09:10 | 2026-01-29
ثغرات خطيرة تهدد آيفون
13:01 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
مفاجأة لعشاق الفلك.. الأرض ستشهد حالة مزدوجة نادرة بهذا الموعد
10:44 | 2026-01-28
لماذا تضعف الذاكرة مع التقدم في العمر؟
09:56 | 2026-01-28
قبل شراء هاتف مستعمل.. هذه الأمور لا تتجاهلها
09:23 | 2026-01-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.