واشنطن ترسل مدمرة إضافية إلى الشرق الأوسط
هل دعمت هدى بيوتي ايران؟ ولماذا دعا إيرانيون لمقاطعتها؟
منوعات
2026-01-29 | 08:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
945 شوهد
عادت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال
هدى قطّان
إلى دائرة الجدل، لكن هذه المرّة من بوابة السياسة الإيرانية، بعد مشاركة محتوى على منصّاتها الاجتماعية اعتبره كثيرون منحازاً لنظام السلطة في
طهران
، ما أثار موجة انتقادات حادّة، خصوصاً بين إيرانيين في الداخل والخارج.
القصّة بدأت عندما أعادت قطّان نشر مقطع فيديو قُدّم على أنّه يُظهر محتجّين وهم يحرقون صور
رضا بهلوي
، نجل
شاه إيران
السابق، إلى جانب صورة للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، حيث جرى تداول الفيديو باعتباره مشهداً من تحرّك شعبي، إلا أن عدداً كبيراً من المستخدمين الإيرانيين شكّكوا في سياقه، واعتبروا أنه يعكس نشاطاً مؤيداً لنظام السلطة الايرانية أكثر مما يعبّر عن الشارع المعارض.
اتهامات بتضليل الصورة
منتقدو قطّان رأوا أن إعادة نشر الفيديو ساهمت في ترسيخ سردية سياسية لا تعكس، برأيهم، واقع الاحتجاجات داخل
إيران
، حيث يواجه عبر معارضون عن تعرضهم لمخاطر جسيمة (على حد قولهم)، بسبب مطالبتهم بالحريات والحقوق الأساسية، ويرى لهؤلاء، المشكلة لا تكمن فقط في الرأي، بل في تأثير شخصية عامة تملك ملايين المتابعين، وقدرتها على توجيه الانتباه نحو محتوى يُنظر إليه على أنه يخدم خطاباً رسمياً.
وتوسّعت ردود الفعل سريعاً على وسائل التواصل، إذ اتهمها بعض المستخدمين بالتساهل مع السلطة الحاكمة الذي يتهمها البعض بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وذهب آخرون إلى الدعوة لمقاطعة علامتها التجارية، بينما نشرت مؤثرات مقاطع فيديو يُظهرن فيها تخلّيهن عن منتجات "
هدى بيوتي
" في تعبير رمزي عن الرفض.
في المقابل، برزت أصوات دافعت عن قطّان، معتبرة أن ما حدث يدخل في إطار سوء التقدير لا الموقف السياسي المقصود، ويرى هؤلاء أن مشاركة الفيديو لا تعني بالضرورة تبنّي
خطاب
نظام السلطة الإيراني، بل قد تكون تعبيراً عاماً عن موقف من شخصيات سياسية مثيرة للجدل.
كما أشار مدافعون إلى أن من حق الشخصيات العامة إبداء آرائهم أو إعادة نشر محتوى من دون أن يُفترض تلقائياً أنهم يدعمون جهة سياسية بعينها، وبرأيهم، تحميل المنشور كل هذه الدلالات قد يكون مبالغة، خصوصاً بعد صدور اعتذار أوضحت فيه قطّان أنها لا تملك معرفة عميقة بتفاصيل الوضع في إيران، وأنها لم تقصد الانحياز أو الإساءة.
اعتذار بين
القبول
والرفض
في توضيحها، أقرت قطّان بأن اطلاعها على الملف الإيراني محدود، وأعربت عن أسفها إذا كان ما نشرته قد تسبب بأذى أو سوء فهم، وهذا الموقف قُوبل بترحيب من بعض المتابعين الذين رأوا فيه تحمّلاً للمسؤولية، بينما اعتبره آخرون غير كافٍ، لأن المشكلة بنظرهم، في غياب التدقيق قبل النشر لا بعده.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
