هل دعمت هدى بيوتي ايران؟ ولماذا دعا إيرانيون لمقاطعتها؟

عادت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال إلى دائرة الجدل، لكن هذه المرّة من بوابة السياسة الإيرانية، بعد مشاركة محتوى على منصّاتها الاجتماعية اعتبره كثيرون منحازاً لنظام السلطة في ، ما أثار موجة انتقادات حادّة، خصوصاً بين إيرانيين في الداخل والخارج.

القصّة بدأت عندما أعادت قطّان نشر مقطع فيديو قُدّم على أنّه يُظهر محتجّين وهم يحرقون صور ، نجل السابق، إلى جانب صورة للرئيس الأميركي ، حيث جرى تداول الفيديو باعتباره مشهداً من تحرّك شعبي، إلا أن عدداً كبيراً من المستخدمين الإيرانيين شكّكوا في سياقه، واعتبروا أنه يعكس نشاطاً مؤيداً لنظام السلطة الايرانية أكثر مما يعبّر عن الشارع المعارض.