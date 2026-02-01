خلل يضرب منصة X في العراق

وفق بيانات مواقع تتبع الأعطال، ارتفعت تقارير المشاكل لدى المستخدمين بشكل كبير خلال فترة الانقطاع، مع تسجيل آلاف البلاغات في عدد من الدول.ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من إدارة المنصة يوضح سبب الخلل، في حين تشير بعض التقارير التقنية إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بأعطال في البنية التحتية للخوادم أو الشبكات.ليست هذه الحالة الأولى التي تشهد فيها منصة X مثل هذه الانقطاعات؛ فقد سبق وأن تعرضت لمنعطفات فنية أدت إلى توقف الخدمة لدى مستخدمين في مناسبات سابقة.