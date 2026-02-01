إنستغرام تمنح المستخدمين ميزة "الانسحاب"

وأكدت الشركة في تصريحات لموقع "تيك كرانش" أن هذه الأداة لا تزال في مراحلها تطويرها الأولى ولم تخضع للاختبارات العلنية بعد.كسر القيود التقليديةومنذ إطلاق هذه الميزة عام 2018، التي تتيح مشاركة القصص والفيديوهات القصيرة والمنشورات مع مجموعة مختارة من المتابعين، ظلّ المستخدمون يفتقرون لخيار إزالة أنفسهم من قائمة "الأصدقاء المقربون" لدى شخص آخر.وتأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات الخصوصية، فقد تم رصد النموذج الأولي الداخلي لأول مرة بواسطة المهندس أليساندرو بالوتزي، المتخصص في العثور على الميزات غير المنشورة أثناء تطويرها.ووفقاً للتسريبات التي شاركها بالوزي، سينبه تطبيق ميتا المستخدمين عند اتخاذ قرار المغادرة، إذ ستؤدي هذه الخطوة إلى حجب محتوى الأصدقاء المقربين الخاص بذلك الشخص فوراً، ولن يعود بإمكانهم رؤيته إلا في حال قام الطرف الآخر بإضافتهم يدوياً مرة أخرى إلى قائمته.وفي حين قد يثير هذا الإجراء نوعاً من الإحراج لدى البعض، إلا أن الميزة تعد إضافة مرحب بها لأولئك الذين يفضلون عدم إدراجهم في قوائم أشخاص معينين. تجدر الإشارة إلى أن سناب شات، أحد المنافسين الرئيسين لإنستغرام، يسمح لمستخدميه بإزالة أنفسهم من قصة خاصة لشخص ما، وهي ميزة مماثلة.وإلى جانب تحديثات ميزة "الأصدقاء المقربين"، يعمل إنستغرام أيضاً على مزايا جديدة أخرى، فقد صرّحت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها تخطط لاختبار اشتراكات جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا حصرية على إنستغرام وفيسبوك وواتساب.وعلى الرغم من أن "ميتا" لم تشارك تفاصيل هذه الاشتراكات، فإن بالوزي أوضح أن الاشتراك المميز على "إنستغرام" سيسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم جمهور غير محدودة، ومعرفة المتابعين الذين لا يتابعونهم، وعرض القصص دون علم الناشر.وأعلنت "ميتا" أن هدفها من الاشتراكات القادمة هو منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مزايا خاصة وتحكم أكبر في كيفية مشاركة المحتوى والتواصل، مع الحفاظ على تجربة المستخدم الأساسية مجانية.