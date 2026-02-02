فلكياً.. تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان

ويترقب المواطنون إعلان الموعد الرسمي لأول أيام شهر رمضان، والذي يصدر عقب استطلاع الشهر الكريم والتأكد من ثبوته شرعاً، ليبدأ المسلمون شعائر هذا الشهر الفضيل في أجواء إيمانية وروحانية مميزة.وقال استاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، في تصريح صحفي إن "إعلان الموعد الرسمي لأول أيام شهر رمضان الكريم يظل اختصاصاً أصيلاً لفضيلة مفتي الديار في ، ويتم وفق الضوابط المعتمدة، وذلك بعد استطلاع هلال شهر رمضان والتأكد من ثبوت رؤيته من عدمها بالعين المجردة أو الوسائل الفلكية المساعدة".وأوضح غريب أن "الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر شعبان من المرجح أن يكون 30 يوماً"، لافتاً إلى أن "أول أيام شهر رمضان فلكياً من المتوقع أن يوافق يوم 19 شباط".وأضاف أن "الدراسات الفلكية الدقيقة تؤكد أن هلال شهر رمضان سيولد قبل موعد الرؤية، إلا أن مدة مكث بعد غروب الشمس يوم الرؤية تعد عاملاً حاسماً في إمكانية رؤيته".وأشار إلى أنه وفقاً للحسابات، فإن مدة مكوث الهلال في السماء يوم 17 شباط تبلغ نحو 3 دقائق فقط، وهي مدد قصيرة لكنها تعزز من احتمالية رؤية الهلال، ما يرجح أن يكون شهر شعبان مكملاً 30 يوما، ويكون أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً يوم 19 شباط.