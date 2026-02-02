احذر وضع اللابتوب فيها.. أسوأ 4 أماكن لوضع جهاز الكمبيوتر المحمول

فحتى الأجهزة المصنفة ضمن الفئة الاقتصادية قد تصل أسعارها إلى أرقام مرتفعة، ما يجعل الحفاظ عليها أمراً ضرورياً لإطالة عمرها وتجنب أعطال مكلفة.وبينما يحرص كثيرون على تنظيف أجهزتهم وتحديث البرامج باستمرار، يغفل البعض عن عادات يومية بسيطة قد تتسبب في تلف اللابتوب ، من بينها مكان وضع الجهاز.فاختيار المكان الخاطئ قد يبدو أمراً بسيطاً، لكنه قد يؤدي تدريجياً إلى ارتفاع الحرارة، تراجع الأداء، أو حتى تلف المكونات الداخلية".فيما يلي أربعة من أسوأ الأماكن لوضع اللابتوب ولماذا ينبغي تجنبها:1- داخل حقيبة مغلقة والجهاز لا يزال يعملاقتناء حقيبة جيدة يحمي اللابتوب من الصدمات، لكن الخطر يبدأ عندما يتم وضع الجهاز داخل الحقيبة وهو لا يزال قيد التشغيل.فحتى مع إغلاق الغطاء، يستمر اللابتوب في توليد الحرارة.وضعه داخل حقيبة مغلقة يؤدي إلى انسداد فتحات التهوية، ما يحبس الحرارة ويعرّض المكونات الحساسة للتلف، ويؤدي إلى تراجع الأداء على المدى الطويل. كما أن الحقائب الممتلئة بزجاجات المياه أو الشواحن أو المفاتيح قد تضغط على الجهاز وتتسبب في كسر الشاشة.2-تحت أشعة الشمس المباشرةالعمل في الهواء الطلق قد يبدو جذاباً، لكن أشعة الشمس المباشرة عدوة اللابتوب.فدرجات الحرارة المثالية لتشغيل الحواسيب المحمولة تتراوح بين 10 و35 درجة مئوية.وتجاوز هذا النطاق قد يؤدي إلى الاختناق الحراري، وتباطؤ الأداء، أو حتى إيقاف الجهاز نفسه بشكل مفاجئ.الأخطر من ذلك أن حرارة الشمس تؤثر سلباً على بطاريات الليثيوم، ما يقلل من عمرها الافتراضي، وقد يؤدي في الحالات القصوى إلى انتفاخ البطارية أو اشتعالها.لذلك يُنصح بتجنب استخدام اللابتوب في الخارج أو تركه قرب النوافذ المشمسة.3- على الفخذينرغم تسميته "لابتوب"، فإن وضع الجهاز على الفخذين ليس فكرة جيدة.فإلى جانب المخاطر الصحية، مثل إجهاد العضلات وآلام الرقبة والظهر، تشير دراسات إلى أن حرارة اللابتوب قد تؤثر سلباً على الخصوبة لدى الرجال، وقد تسبب حالات جلدية مثل متلازمة الجلد المحمص.من الناحية التقنية، يؤدي هذا الوضع غالباً إلى انسداد فتحات التهوية، ما يزيد من خطر ارتفاع الحرارة، فضلاً عن احتمالية سقوط الجهاز وتعرضه للكسر.والحل الأفضل هو استخدام حامل مخصص يوفر تهوية جيدة ووضعية مريحة.4- على الأسطح الناعمة مثل السرير أو الأريكةوضع اللابتوب على البطانيات أو الوسائد أو الأرائك يُعد وصفة مؤكدة لإتلافه ببطء.فهذه الأسطح تجمع الغبار والوبر، ما يسمح بدخولها إلى المراوح الداخلية، حيث تعمل كعازل حراري يحتجز الحرارة داخل الجهاز.كما أن كثيراً من اللابتوبات تحتوي على فتحات تهوية في الأسفل، ما يعني أن وضعها على سطح ناعم يقلل تدفق الهواء بشكل كبير.وإذا كان لا بد من العمل من الأريكة، فإن استخدام قاعدة تبريد مزودة بمراوح قد يساعد في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة، خاصة مع الأجهزة القوية أو المخصصة للألعاب.عناية بسيطة تساوي عمر أطولاختيار المكان المناسب لوضع اللابتوب لا يقل أهمية عن تنظيفه أو تحديثه.فتجنب هذه الأخطاء اليومية قد يوفّر عليك أعطالاً مكلفة، ويحافظ على أداء جهازك لسنوات أطول.