طرق ذكية لتحويل الراوتر القديم إلى أداة مفيدة

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن "إعادة استخدام الأجهزة القديمة لا توفر فقط تكاليف شراء أجهزة جديدة ومتخصصة، بل تسهم أيضًا في الحد من النفايات الإلكترونية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على البيئة عند التخلص منها بشكل غير صحيح".وفي ظل رغبة المستخدمين في الحصول على سرعات إنترنت أفضل وأمان أعلى، يضطر الكثيرون إلى ترقية أجهزة الراوتر الخاصة بهم.ومع ذلك، هناك بضع طرائق ذكية لتحويل الراوتر القديم إلى جهاز مفيد، سواء عبر تعزيز شبكة الواي فاي في المنزل، أو استخدامه كنقطة وصول إضافية، أو حتى لتحويله إلى جزء من شبكة إنترنت للأجهزة الذكية؛ ما يوفر المال ويقلل الهدر الإلكتروني.تمديد شبكة الواي فايإحدى أبسط وأشهر الطرائق لاستثمار الراوتر القديم هي تحويله إلى موسع نطاق لشبكة الواي فاي.ففي المنازل الكبيرة أو المكاتب التي تعاني نقاط ضعف في الإشارة، يمكن للراوتر القديم أن يعمل كمكرر للشبكة repeater ، يأخذ الإشارة من الراوتر الجديد ويعيد بثها في زوايا لا تصلها الشبكة بشكل جيد.ومع بعض التعديلات في الإعدادات الداخلية للجهاز، يمكن تشغيله في وضع مكرر للشبكة الحالية دون تكلفة إضافية.نقطة وصولإذا كان الراوتر القديم يدعم وضع نقطة الوصول Access Point، فيمكن ربطه عبر إيثرنت بجهاز الراوتر الرئيسي ليوصل الإنترنت إلى أجهزة في مناطق بعيدة مع سرعات أفضل من وضع المكرر.ونقاط الوصول هذه مفيدة جدًّا إذا كان الموقع الذي تريد تمديد الشبكة إليه لا يحتاج إلى اتصال لاسلكي مباشر من الراوتر الجديد. لكن هذه الطريقة تتطلب إعدادًا بسيطًا وتوصيلًا سلكيًّا.شبكة للضيوفإذا كنت لا تريد أن تمنح الضيوف حق الوصول إلى شبكتك الرئيسية، يمكنك تحويل الراوتر القديم إلى شبكة خاصة للضيوف مع اسم مستخدم وكلمة مرور مختلفين، وبالتالي عزله عن الأجهزة الحساسة داخل الشبكة الأساسية.وهذا مفيد خصوصًا في البيئات التي تستقبل زوارًا كثيرين أو حين تريد حماية بياناتك الشخصية دون حرمان الضيوف من الاتصال بالإنترنت.توسيع عدد منافذ الشبكةأحيانًا لا تكون المشكلة في الواي فاي، بل في عدد المنافذ السلكية المتاحة لأجهزتك.لحل هذه المشكلة يمكن تحويل الراوتر القديم إلى ما يشبه مفتاح شبكة Network Switch لتوصيل المزيد من الأجهزة عبر الكابلات، مثل: أجهزة الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر أو الطابعات، دون الحاجة إلى شراء جهاز جديد.ويضمن هذا الحل اتصالات مستقرة وسريعة للأجهزة السلكية.