ما علاقة الاستغناء عن الوسادة أثناء النوم بصحة العين؟

وأفادت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من عدة مؤسسات علمية في ، من بينها جامعة تشيجيانغ والمركز البحثي لأمراض العيون في الإقليم ذاته، بأن استخدام الوسائد أثناء النوم يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط العين، الأمر الذي قد يشكل خطراً على المرضى.وقام الباحثون بقياس ضغط العين لـ144 شخصاً مصاباً بالغلوكوما كل ساعتين على مدى 24 ساعة، حيث أظهرت النتائج أن الاستلقاء بوضعية مسطحة يقلل من ضغط العين، في حين يؤدي النوم مع رفع الرأس باستخدام وسادتين إلى زيادة الضغط بشكل واضح.كما بيّنت الدراسة أن رفع الرأس أثناء النوم يقلل من تدفق الدم إلى العين، ما يؤثر سلباً في العصب البصري الذي يعتمد على إمدادات مستمرة من الأكسجين والعناصر الغذائية، إضافة إلى أن هذه الوضعية قد تضغط على العصب الوداجي، مما يعيق تصريف السوائل الطبيعية من العين.وأشار الباحثون إلى أن المرضى الأصغر سناً، وكذلك المصابين بالغلوكوما مفتوحة الزاوية، هم الأكثر تأثراً بهذه الوضعية أثناء النوم. وأكدوا، في تصريحات لموقع “هيلث داي” المتخصص بالشؤون الطبية، أن النوم من دون وسادة لا يُعد بديلاً عن العلاجات الدوائية أو الليزر، لكنه قد يكون إجراءً بسيطاً ومساعداً للحفاظ على استقرار ضغط العين ليلاً، من خلال إبقاء الرقبة في وضع مستقيم.