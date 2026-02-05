دراسة تكشف علاجا طبيعيا لتحسين وظائف الدماغ

وشارك في التجربة 90 متطوعا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الأولى أدت مهاما إدراكية في معطرة بمزيج الزيوت الجديد "Genius"، والثانية في غرفة معطرة برائحة الميرمية (والتي أظهرت سابقا تأثيرا إيجابيا على الذاكرة)، والمجموعة الثالثة كانت في غرفة لا توجد فيها أية معطرات، ولم يعلم المشاركون أن الرائحة كانت جزءا من التجربة.أظهرت النتائج أن المجموعة التي استخدمت مزيج Genius الجديد تفوقت في أداء المهام المتعلقة بتذكر الكلمات والذاكرة العاملة والحسابات المعقدة، كما شعر أفرادها بنشاط أكبر وتعب أقل بعد الانتهاء من الاختبارات، وبينت قياسات تدفق الدم في الدماغ باستخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة زيادة في النشاط الأيضي للدماغ أثناء أداء المهام، وكان هذا التأثير أكثر وضوحا لدى أفراد مقارنة بأفراد المجموعة التي استنشقت زيوت الميرمية.وأشار الباحثون إلى ان مزيح "Genius" العطري يحتوي على زيوت عطرية طبية مستخرجة من الباتشولي والبرغموت والغريفون والهيل واللبان وإكليل الجبل والليمون، وكل زيت من هذه الزيوت أظهر سابقا تأثيرا على حالة الذاكرة والتركيز، لكن مزج جميع هذه الزيوت مع بعضها أعطى نتائج أفضل، وبالرغم من النتائج التي توصلوا إليها، توجد حاجة لإجراء دراسات أكثر تفصيلا لفهم آليات تأثير هذه الزيوت على عمل الدماغ وتأثيراتها على الذاكرة.