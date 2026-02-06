بلوغر تحاول الانتحار خلال بث مباشر

ووفقاً للتقارير المتداولة، تدخل متابعوها فوراً للإبلاغ عن الحادثة، وتمكّنت الجهات المعنية من الوصول إليها وإنقاذها قبل وقوع أي ضرر جسيم، ونُقلت إلى جهة طبية لتلقي الرعاية النفسية اللازمة.وأوضحت البلوغر المنهارة أن "الأزمة تفاقمت بسبب خلافات مع إحدى السيدات، والتي تعمدت – حسب قولها – ملاحقتها بالإساءة والمساومة، خاصة بعد علمها بتقدم شخص لخطبتها، مما فجر موجة من التعليقات الجارحة والاتهامات التي لم تستطع مواجهتها بالصمت أكثر من ذلك. وقالت بكلمات موجعة: "أنا آسفة إن ده آخر فيديو تشوفوني فيه بالمنظر ده، بس العاصفة كانت أقوى مني".وتجدر الإشارة إلى أن البلوغر أوضحت لاحقاً – عبر حسابها – أنها تمرّ بفترة صعبة نتيجة خلافات شخصية وضغوط نفسية متراكمة، مؤكدةً أنها تلقت الدعم اللازم وأنها بصدد استكمال علاجها النفسي.