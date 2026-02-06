Alsumaria Tv
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
3 تحديثات نادرة من أبل

منوعات

2026-02-06 | 05:43
3 تحديثات نادرة من أبل
89 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تستعد شركة "أبل" لإطلاق تحديثات جديدة لمنتجات لم تتلق تحديثات كبيرة منذ سنوات، بحسب ما ذكرت تقارير تقنية حديثة، التي اعتبرت أن الخطوة مؤشر على أن عملاق التكنولوجيا يستعد لتعزيز مكانته في 2026 بوتيرة أسرع من المعتاد.

ويأتي التحديث "المرتقب" بعد إصدار "AirTag 2" الأسبوع الماضي، وهو أول منتج تطلقه "أبل" هذا العام، بعد 5 سنوات من إطلاق الإصدار الأول، مما يعكس اتجاه الشركة نحو تحديث أجهزتها القديمة.
وتشير المصادر إلى أن شاشة "Apple Studio Display 2" قد تصل إلى الأسواق قريبًا، بعد أن ظلَّ الإصدار الأصلي منذ عام 2022 دون ترقيات.
وتعد شاشات "أبل" هذه من الأجهزة التي نادرًا ما تشهد تحديثات سنوية، ما يجعل الإصدارات الجديدة ملفتة للانتباه لدى المتخصصين والمبدعين.
ومن المتوقع أن تأتي "Studio Display 2" بمعالج "A19" أسرع، ودعم معدلات تحديث "ProMotion"، التي قد تصل إلى 90 و120 هرتز، بالإضافة إلى دعم "HDR" لتحسين جودة الصورة.
وهناك توقعات أيضًا أن تتضمن كاميرا محسّنة مدعومة بتقنية "Center Stage" الموجودة في أجهزة "آيباد" و"ماك" الحديثة، ما يجعلها خيارًا محبذًا لمن يعملون في الإنتاج الإعلامي أو المؤتمرات المرئية.
هوم بود ميني
ومن المتوقع أن تطال التحديثات "HomePod mini 2"، الذي لم يحصل على تحديث كبير منذ شهر تشرين الثاني 2020.
ويُعتقد أن هذا الجهاز سيستفيد من الزخم الذي تنوي "أبل" تقديمه لمنصتها المنزلية الذكية، وذلك بعد التأخر في إطلاق سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي كان من المتوقع طرحه سابقًا.
وتشير التسريبات إلى أن "HomePod mini 2" سيحصل على شريحة محسنة وأداء صوتي أعلى، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي وميزات سيري الجديدة، بالإضافة إلى خيارات ألوان جديدة قد تجذب المهتمين بالتصميم المنزلي الذكي.
ويتوقع محللون أن يصل الجهاز في فصل الربيع، أي بين شهر آذار ونيسان القادمين، بالتزامن مع إطلاق تحديث "iOS 26.4".
أبل تي في
ويقع ضمن قائمة التحديثات أيضًا "Apple TV 4K"، الذي لم يشهد ترقية كبيرة منذ شهر تشرين الثاني من عام 2022.
ويُعتبر هذا الجهاز، من أهم بوابات "أبل" لدخول المحتوى الترفيهي في المنزل الذكي، وقد يحصل على شريحة "A17 Pro" لتسريع الأداء، ودعم "Apple Intelligence" وسيري الذكية، بالإضافة إلى شريحة "N1" اللاسلكية ودعم "Dolby Vision 2" لتحسين جودة العرض.
وهناك احتمالية لإضافة كاميرا مدمجة في الإصدار الجديد، رغم أن هذه الميزة لم تؤكد بشكل نهائي في الإصدارات التجريبية أو التسريبات الحالية.
وتأتي هذه التحديثات النادرة في وقت تتسارع فيه وتيرة إطلاق الأجهزة الذكية، خصوصًا مع توقعات بإعلان "أبل" عن منتجات أخرى عديدة في 2026 تشمل أجهزة "ماك" و"آيباد"، وربما أجهزة جديدة بالكامل، بناءً على خارطة الطريق التي ظهرت في التقارير التقنية السابقة.
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
Play
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
Play
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
Play
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
Play
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
Play
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
Play
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
