3 تحديثات نادرة من أبل

ويأتي التحديث "المرتقب" بعد إصدار "AirTag 2" الأسبوع الماضي، وهو أول منتج تطلقه "أبل" هذا العام، بعد 5 سنوات من إطلاق الإصدار الأول، مما يعكس اتجاه الشركة نحو تحديث أجهزتها القديمة.وتشير المصادر إلى أن شاشة "Apple Studio Display 2" قد تصل إلى الأسواق قريبًا، بعد أن ظلَّ الإصدار الأصلي منذ عام 2022 دون ترقيات.وتعد شاشات "أبل" هذه من الأجهزة التي نادرًا ما تشهد تحديثات سنوية، ما يجعل الإصدارات الجديدة ملفتة للانتباه لدى المتخصصين والمبدعين.ومن المتوقع أن تأتي "Studio Display 2" بمعالج "A19" أسرع، ودعم معدلات تحديث "ProMotion"، التي قد تصل إلى 90 و120 ، بالإضافة إلى دعم "HDR" لتحسين جودة الصورة.وهناك توقعات أيضًا أن تتضمن كاميرا محسّنة مدعومة بتقنية "Center Stage" الموجودة في أجهزة "آيباد" و"ماك" الحديثة، ما يجعلها خيارًا محبذًا لمن يعملون في الإنتاج الإعلامي أو المؤتمرات المرئية.هوم بود مينيومن المتوقع أن تطال التحديثات "HomePod 2"، الذي لم يحصل على تحديث كبير منذ شهر تشرين الثاني 2020.ويُعتقد أن هذا الجهاز سيستفيد من الزخم الذي تنوي "أبل" تقديمه لمنصتها المنزلية الذكية، وذلك بعد التأخر في إطلاق سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي كان من المتوقع طرحه سابقًا.وتشير التسريبات إلى أن "HomePod mini 2" سيحصل على شريحة محسنة وأداء صوتي أعلى، إلى جانب دعم وميزات سيري الجديدة، بالإضافة إلى خيارات ألوان جديدة قد تجذب المهتمين بالتصميم المنزلي الذكي.ويتوقع محللون أن يصل الجهاز في فصل الربيع، أي بين شهر آذار ونيسان القادمين، بالتزامن مع إطلاق تحديث "iOS 26.4".أبل تي فيويقع ضمن قائمة التحديثات أيضًا "Apple TV 4K"، الذي لم يشهد ترقية كبيرة منذ شهر تشرين الثاني من عام 2022.ويُعتبر هذا الجهاز، من أهم بوابات "أبل" لدخول المحتوى الترفيهي في المنزل الذكي، وقد يحصل على شريحة "A17 Pro" لتسريع الأداء، ودعم "Apple Intelligence" وسيري الذكية، بالإضافة إلى شريحة "N1" اللاسلكية ودعم "Dolby Vision 2" لتحسين جودة العرض.وهناك احتمالية لإضافة كاميرا مدمجة في الإصدار الجديد، رغم أن هذه الميزة لم تؤكد بشكل نهائي في الإصدارات التجريبية أو التسريبات الحالية.وتأتي هذه التحديثات النادرة في وقت تتسارع فيه وتيرة إطلاق الأجهزة الذكية، خصوصًا مع توقعات بإعلان "أبل" عن منتجات أخرى عديدة في 2026 تشمل أجهزة "ماك" و"آيباد"، وربما أجهزة جديدة بالكامل، بناءً على خارطة الطريق التي ظهرت في التقارير التقنية السابقة.