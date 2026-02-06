الصفحة الرئيسية
3 تحديثات نادرة من أبل
منوعات
2026-02-06 | 05:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تستعد شركة "أبل" لإطلاق تحديثات جديدة لمنتجات لم تتلق تحديثات كبيرة منذ سنوات، بحسب ما ذكرت تقارير تقنية حديثة، التي اعتبرت أن الخطوة مؤشر على أن عملاق التكنولوجيا يستعد لتعزيز مكانته في 2026 بوتيرة أسرع من المعتاد.
ويأتي التحديث "المرتقب" بعد إصدار "AirTag 2" الأسبوع الماضي، وهو أول منتج تطلقه "أبل" هذا العام، بعد 5 سنوات من إطلاق الإصدار الأول، مما يعكس اتجاه الشركة نحو تحديث أجهزتها القديمة.
وتشير المصادر إلى أن شاشة "Apple Studio Display 2" قد تصل إلى الأسواق قريبًا، بعد أن ظلَّ الإصدار الأصلي منذ عام 2022 دون ترقيات.
وتعد شاشات "أبل" هذه من الأجهزة التي نادرًا ما تشهد تحديثات سنوية، ما يجعل الإصدارات الجديدة ملفتة للانتباه لدى المتخصصين والمبدعين.
ومن المتوقع أن تأتي "Studio Display 2" بمعالج "A19" أسرع، ودعم معدلات تحديث "ProMotion"، التي قد تصل إلى 90 و120
هرتز
، بالإضافة إلى دعم "HDR" لتحسين جودة الصورة.
وهناك توقعات أيضًا أن تتضمن كاميرا محسّنة مدعومة بتقنية "Center Stage" الموجودة في أجهزة "آيباد" و"ماك" الحديثة، ما يجعلها خيارًا محبذًا لمن يعملون في الإنتاج الإعلامي أو المؤتمرات المرئية.
هوم بود ميني
ومن المتوقع أن تطال التحديثات "HomePod
mini
2"، الذي لم يحصل على تحديث كبير منذ شهر تشرين الثاني 2020.
ويُعتقد أن هذا الجهاز سيستفيد من الزخم الذي تنوي "أبل" تقديمه لمنصتها المنزلية الذكية، وذلك بعد التأخر في إطلاق سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي كان من المتوقع طرحه سابقًا.
وتشير التسريبات إلى أن "HomePod mini 2" سيحصل على شريحة محسنة وأداء صوتي أعلى، إلى جانب دعم
الذكاء الاصطناعي
وميزات سيري الجديدة، بالإضافة إلى خيارات ألوان جديدة قد تجذب المهتمين بالتصميم المنزلي الذكي.
ويتوقع محللون أن يصل الجهاز في فصل الربيع، أي بين شهر آذار ونيسان القادمين، بالتزامن مع إطلاق تحديث "iOS 26.4".
أبل تي في
ويقع ضمن قائمة التحديثات أيضًا "Apple TV 4K"، الذي لم يشهد ترقية كبيرة منذ شهر تشرين الثاني من عام 2022.
ويُعتبر هذا الجهاز، من أهم بوابات "أبل" لدخول المحتوى الترفيهي في المنزل الذكي، وقد يحصل على شريحة "A17 Pro" لتسريع الأداء، ودعم "Apple Intelligence" وسيري الذكية، بالإضافة إلى شريحة "N1" اللاسلكية ودعم "Dolby Vision 2" لتحسين جودة العرض.
وهناك احتمالية لإضافة كاميرا مدمجة في الإصدار الجديد، رغم أن هذه الميزة لم تؤكد بشكل نهائي في الإصدارات التجريبية أو التسريبات الحالية.
وتأتي هذه التحديثات النادرة في وقت تتسارع فيه وتيرة إطلاق الأجهزة الذكية، خصوصًا مع توقعات بإعلان "أبل" عن منتجات أخرى عديدة في 2026 تشمل أجهزة "ماك" و"آيباد"، وربما أجهزة جديدة بالكامل، بناءً على خارطة الطريق التي ظهرت في التقارير التقنية السابقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الولايات المتحدة تسجّل أول وفاة بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور
05:54 | 2025-11-22
"فرصة نادرة" لريال مدريد قد تقلب موسمه
12:20 | 2026-01-20
كربلاء.. القبض على مهربي آثار من جنسيات عربية وضبط مخطوطات نادرة
08:35 | 2025-12-19
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
ابل
تحديثات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
تحذير من اضطرابات مغناطيسية للأرض بسبب توهجات شمسية
07:32 | 2026-02-06
07:32 | 2026-02-06
بلوغر تحاول الانتحار خلال بث مباشر
04:09 | 2026-02-06
دون الحاجة إلى إنترنت.. الهاتف يتنبأ بالطقس
03:26 | 2026-02-06
03:26 | 2026-02-06
عواصف قادمة تهدد الأرض
00:48 | 2026-02-06
دراسة تكشف علاجا طبيعيا لتحسين وظائف الدماغ
01:50 | 2026-02-05
01:50 | 2026-02-05
"من أوّل مرّة شفتك".. كليب هيفاء وهبي يثير الجدل بقصة حبيب قد يكون شاذّ!
13:53 | 2026-02-04
13:53 | 2026-02-04
