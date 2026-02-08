الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
طاقة دقيقة وفرص مشروطة: ماذا تقول الأبراج اليوم 8 شباط 2026؟
منوعات
2026-02-08 | 05:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
290 شوهد
تشير توقعات
جاكلين عقيقي
ليوم الأحد 8 شباط 2026 إلى أجواء فلكية دقيقة تتطلب وعيًا في التعامل مع التفاصيل، خصوصًا على الصعيدين المهني والعاطفي. حركة الكواكب تفرض نوعًا من الهدوء الإجباري قبل أي خطوة حاسمة، ما يجعل هذا اليوم مناسبًا لإعادة ترتيب الأولويات ومراجعة القرارات السابقة. وفيما يلي
قراءة
خاصة لأبراج الحمل، الأسد،
الميزان
، والحوت.
برج الحمل
يعيش مولود برج الحمل يومًا يحمل مزيجًا من الحماسة والحذر. على الصعيد المهني، تظهر فرص للتقدم أو لإثبات الكفاءة، لكن التسرع قد يؤدي إلى أخطاء غير محسوبة. الفلك ينصحك اليوم بالتروي وتنظيم الأفكار قبل اتخاذ أي قرار مهم.
عاطفيًا، تميل الأجواء إلى الهدوء النسبي، مع إمكانية تحسين العلاقة عبر الحوار الصريح وتخفيف حدة الانفعال. يوم مناسب لإعادة التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
برج الأسد
برج الأسد أمام يوم يبرز فيه حضوره القوي وتأثيره على من حوله. مهنيًا، قد تُطرح عليك مسؤوليات إضافية أو يُطلب منك لعب دور قيادي، وهو ما يتناسب مع طبيعتك، شرط عدم فرض الرأي بالقوة.
عاطفيًا، تشهد العلاقات نوعًا من الاستقرار، لكن الفلك يدعوك إلى الإصغاء أكثر للطرف الآخر وعدم الاكتفاء بدور المتحدث. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يعزز الثقة ويقوّي الروابط.
برج الميزان
يحمل هذا اليوم للميزان طاقة إيجابية مرتبطة بالعلاقات والتفاهم. مهنيًا، تبرز قدرتك على حل الخلافات أو تقريب وجهات النظر، ما يمنحك تقديرًا واضحًا من المحيطين بك.
عاطفيًا، هو يوم مناسب لتوضيح بعض النقاط العالقة أو اتخاذ خطوة نحو الاستقرار، خاصة إذا كنت مترددًا في الفترة الماضية. الفلك يدعم الحوار الهادئ والقرارات المتوازنة.
برج الحوت
مولود برج
الحوت
يعيش يومًا حساسًا لكن واعدًا. مهنيًا، قد تشعر ببعض الضغط أو القلق، إلا أن النتائج تكون أفضل مما تتوقع إذا التزمت الهدوء ونظرت إلى الأمور بواقعية.
عاطفيًا، الأجواء مناسبة للتقارب ولمصالحة الذات قبل الآخرين. حدسك قوي اليوم، لكن يُفضّل دعمه بالمنطق قبل اتخاذ أي قرار مصيري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
منوعات
أخبار الأبراج
السومرية
العراق
ابراج
جاكلين عقيقي
برج الميزان
برج الحوت
برج الأسد
الميزان
جاكلين
ﻹعادة
الحوت
