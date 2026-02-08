Alsumaria Tv
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
رهان من ابل بشان آيفون "18 برو ماكس"

منوعات

2026-02-08 | 10:16
رهان من ابل بشان آيفون &quot;18 برو ماكس&quot;
392 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
واصلت بطارية هاتف آيفون 18 برو ماكس، ترسيخ موقعها كأفضل بطارية على الإطلاق، من حيث عمر الاستخدام، في وقت تشير فيه تسريبات جديدة إلى أن شركة أبل تستعد لرفع سقف هذا التفوق مع الجيل المقبل من هذا النوع من الهواتف.

وكان هاتف آيفون 17 برو ماكس من أبل قد حاز مؤخراً على لقب أفضل هاتف ذكي من حيث عمر البطارية، بعد مقارنة أجراها موقع CNET شملت 34 هاتفاً ذكياً من مختلف العلامات التجارية، متفوقاً عليها جميعاً في اختبارات التحمل الفعلية.
وبحسب معلومات جديدة نشرت على موقع "weibo"، من المتوقع أن يكون لطراز أبل القادم سعة بطارية تبلغ حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة للطرازات المزودة بفتحة SIM، وحوالي 5200 مللي أمبير في الساعة للطرازات التي تدعم eSIM فقط.
ورغم أن هذه الزيادة ليست كبيرة على مستوى الأرقام، ولكن أثبت اختبار البطارية الذي أجرته CNET، تفوق أبل بفضل كفاءة العتاد والبرمجيات.
ومن المتوقع أن تستفيد سلسلة هواتف آيفون 18 من شريحة A20 Pro الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أي وقت مضى بفضل عملية تصنيع متطورة بدقة 2 نانومتر.
إلى جانب ذلك، تشير التسريبات إلى أن هواتف آيفون قد تأتي مزودة بمودم C2 الذي يشاع أنه مخصص لأجهزة آيفون الجديدة من أبل مزوداً بتحسينات في البطارية أيضاً، تماماً كما هو الحال مع مودمي C1 و C1X المخصصين لأجهزة آيفون 16e وآيفون إير، على التوالي.
ويُعد عمر البطارية أحد أهم الميزات بالنسبة للمستخدم العادي، ويبدو أن شركة أبل تخطط للاستمرار في تقديم ما يريده المستخدمون بالضبط عبر تحسينات متكاملة.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
Play
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
Play
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
طاقة دقيقة وفرص مشروطة: ماذا تقول الأبراج اليوم 8 شباط 2026؟
05:18 | 2026-02-08
دراسة تحسم الجدل.. ما علاقة لقاحات كوفيد19 بانخفاض معدلات الانجاب ؟
04:40 | 2026-02-07
"المربع الفلكي" ينصب فخًّا لمواليد الأسد والثور.. فهل ينجوان؟
00:00 | 2026-02-07
تحذير من اضطرابات مغناطيسية للأرض بسبب توهجات شمسية
07:32 | 2026-02-06
3 تحديثات نادرة من أبل
05:43 | 2026-02-06
بلوغر تحاول الانتحار خلال بث مباشر
04:09 | 2026-02-06

