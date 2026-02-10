الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
"آبل" تخطط لإطلاق آيفون اقتصادي
منوعات
2026-02-10 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
55 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت تقارير حديثة عن اقتراب موعد صدور هاتف جديد من "آيفون" بسعر معقول نسبيا، ونسخة محسنة من مساعد "سيري" الذكي تهدف إلى معالجة أوجه القصور في النسخة الحالية.
وتخطط شركة "آبل" لإطلاق هاتف "آيفون 17 إي" كنسخة اقتصادية، امتدادا لنموذج العام الماضي "آيفون 16 إي"، الذي يستخدم مكونات إلكترونية أقل تطورا لتقديم سعر أكثر تنافسية.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "
بلومبرج
"، سيأتي الهاتف الجديد بمعالج أقوى مطابق لذلك المستخدم في هاتف "آيفون 17" كامل المواصفات، كما سيدمج لأول مرة رقاقات "آبل" الخاصة للاتصال الخلوي وشبكات الواي فاي، إلى جانب دعم تقنية الشحن اللاسلكي MagSafe في نسخه الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يبقى سعر الهاتف دون تغيير مقارنة بالطراز السابق، ليستقر عند 599 دولارا. وفي الوقت نفسه، تعمل "آبل" على تحديث برمجي كبير لمساعدها الذكي "سيري"، يتضمن ميزات أعلن عنها ﻷول مرة خلال مؤتمر المطورين العالمي في صيف 2024.
ومن أبرز هذه التحسينات قدرة "سيري" على فهم السياق الشخصي للمستخدم والاستفادة من البيانات الموجودة على الجهاز، بالإضافة إلى تفاعله مع المحتوى المعروض على الشاشة والتحكم به.
وقد طرحت "آبل" هذه الميزات ضمن حزمة "
الذكاء الاصطناعي
من آبل" وسط حملة تسويقية واسعة، لكنها واجهت تحديات فنية في دمجها عمليا ضمن نظام التشغيل، ما أثار انتقادات حول تأخرها في سباق التطور التقني في هذا المجال.
ولمواجهة هذه التحديات، شهدت إدارة الذكاء الاصطناعي في "آبل" عدة تغييرات تنظيمية، من بينها استقالة مسؤولين كبار. كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع "غوغل" لتعزيز قدرات المساعد الذكي، رغم عدم تحديد جدول زمني واضح لنتائج هذا التعاون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
