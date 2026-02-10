Alsumaria Tv
Sumer Fm
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
ما هي فائدة الصيام المتقطع في خفض هذا المرض؟

منوعات

2026-02-10 | 07:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هي فائدة الصيام المتقطع في خفض هذا المرض؟
219 شوهد

كشفت تجربة سريرية أجرتها جامعة كالغاري بدعم من "مؤسسة كرون والتهاب القولون"، عن نتائج مذهلة للصيام المتقطع في إدارة مرض كرون، أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة والمعقدة. 


وهذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي تبحث في تأثير التغذية المقيدة زمنيا على مرضى داء الأمعاء الالتهابي، تفتح باب أمل جديد
للعديد من المرضى الذين يبحثون عن أدوات عملية تدعم علاجهم الدوائي.
واعتمدت الدراسة على تصميم بحثي دقيق، حيث شارك 35 بالغا مصابا بمرض كرون ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وتم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى مجموعتين: التزمت الأولى (20 مشاركا) بنظام "التغذية المقيدة زمنيا" الذي يسمح بتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط من اليوم (مثلا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء)، بينما استمرت المجموعة الثانية (15 مشاركا) في عاداتها الغذائية المعتادة.

على مدى 12 أسبوعا من المتابعة الدقيقة، سجلت المجموعة التي اتبعت نظام الصيام المتقطع تحسنا ملموسا تجاوز مجرد فقدان الوزن (حوالي 2.5 كيلوغرام في المتوسط). فقد انخفض نشاط المرض بنسبة مذهلة بلغت 40%، كما تقلصت شدة آلام البطن والانزعاج المرتبط بها إلى النصف. 

واللافت في هذه النتائج أن هذه التحسينات لم تكن مرتبطة فقط بفقدان الوزن، حيث فقد المشاركون في مجموعة الصيام ما معدله 2.5 كيلوغرام. بل امتدت الفوائد لتشمل تحسنا عميقا في الصحة ال
عامة، بما في ذلك انخفاض ملحوظ في المؤشرات الحيوية للالتهاب الجهازي في الدم، وتحسن في صحة التمثيل الغذائي.

والأهم من ذلك، أن هذه الفوائد تحققت دون حاجة المشاركين إلى تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها أو تغيير نوعية طعامهم، ما يشير بقوة إلى أن سر الفعالية يكمن في توقيت تناول الطعام بحد ذاته، وليس فقط في محتواه.

ويفسر الباحثون هذه النتائج الواعدة عبر عدة آليات محتملة. فقد لاحظوا تحسنا في تنظيم هرمونات مثل اللبتين، وانخفاضا في الدهون الحشوية الضارة التي ترتبط بالالتهاب.


كما يشيرون إلى أن فترة الصيام الطويلة قد تمنح الجهاز الهضمي راحة ضرورية، وتعيد تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتشجع على نمو بيئة بكتيرية أكثر توازنا في الأمعاء، ما قد يساهم في تهدئة الاستجابة المناعية المفرطة المميزة لمرض كرون.

ومع ذلك، يحث الأطباء والباحثون المرضى على الحذر وعدم البدء بهذا النظام دون إشراف طبي.

فقد شملت الدراسة مجموعة محددة من المرضى، وهي بحاجة إلى تكرارها على نطاق أوسع وبفترات متابعة أطول لتأكيد هذه النتائج المبدئية وتقييم السلامة على المدى البعيد. ويجب ع
لى كل مريض مناقشة الخيارات الغذائية المناسبة لحالته مع فريق الرعاية الصحية الخاص به.

وتمثل هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم أكثر شمولا لمرض كرون، مؤكدة أن نمط الحياة، وخاصة أنماط الأكل، يمكن أن يكون أداة قوية في ترسانة إدارة المرض. كما أنها تقدم رسالة أمل مفادها أن التحكم في مسار المرض قد يكون متعلقا بأمور يومية يمكن للناس التأثير فيها، ما يمنح المرضى شعورا أكبر بالسيطرة على صحتهم ورفاهيتهم.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
Play
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
Play
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
Play
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
Play
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Play
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
Play
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Play
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
