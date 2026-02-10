ما هي فائدة الصيام المتقطع في خفض هذا المرض؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555737-639063227626365981.jpeg
ما هي فائدة الصيام المتقطع في خفض هذا المرض؟
منوعات
2026-02-10 | 07:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
كشفت تجربة سريرية أجرتها جامعة كالغاري بدعم من "مؤسسة كرون والتهاب القولون"، عن نتائج مذهلة للصيام المتقطع في إدارة مرض كرون، أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة والمعقدة.
وهذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي تبحث في تأثير التغذية المقيدة زمنيا على مرضى داء الأمعاء الالتهابي، تفتح باب أمل جديد
للعديد من المرضى الذين يبحثون عن أدوات عملية تدعم علاجهم الدوائي.
واعتمدت الدراسة على تصميم بحثي دقيق، حيث شارك 35 بالغا مصابا بمرض كرون ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وتم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى مجموعتين: التزمت الأولى (20 مشاركا) بنظام "التغذية المقيدة زمنيا" الذي يسمح بتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط من اليوم (مثلا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء)، بينما استمرت
المجموعة الثانية
(15 مشاركا) في عاداتها الغذائية المعتادة.
على مدى 12 أسبوعا من المتابعة الدقيقة، سجلت المجموعة التي اتبعت نظام الصيام المتقطع تحسنا ملموسا تجاوز مجرد فقدان الوزن (حوالي 2.5 كيلوغرام في المتوسط). فقد انخفض نشاط المرض بنسبة مذهلة بلغت 40%، كما تقلصت شدة آلام البطن والانزعاج المرتبط بها إلى النصف.
واللافت في هذه النتائج أن هذه التحسينات لم تكن مرتبطة فقط بفقدان الوزن، حيث فقد المشاركون في مجموعة الصيام ما معدله 2.5 كيلوغرام. بل امتدت الفوائد لتشمل تحسنا عميقا في
الصحة
ال
عامة، بما في ذلك انخفاض ملحوظ في المؤشرات الحيوية للالتهاب الجهازي في الدم، وتحسن في صحة التمثيل الغذائي.
والأهم من ذلك، أن هذه الفوائد تحققت دون حاجة المشاركين إلى تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها أو تغيير نوعية طعامهم، ما يشير بقوة إلى أن سر الفعالية يكمن في توقيت تناول الطعام بحد ذاته، وليس فقط في محتواه.
ويفسر الباحثون هذه النتائج الواعدة عبر عدة آليات محتملة. فقد لاحظوا تحسنا في تنظيم هرمونات مثل اللبتين، وانخفاضا في الدهون الحشوية الضارة التي ترتبط بالالتهاب.
كما يشيرون إلى أن فترة الصيام الطويلة قد تمنح الجهاز الهضمي راحة ضرورية، وتعيد تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتشجع على نمو بيئة بكتيرية أكثر توازنا في الأمعاء، ما قد يساهم في تهدئة الاستجابة المناعية المفرطة المميزة لمرض كرون.
ومع ذلك، يحث الأطباء والباحثون المرضى على الحذر وعدم البدء بهذا النظام دون إشراف طبي.
فقد شملت الدراسة مجموعة محددة من المرضى، وهي بحاجة إلى تكرارها على نطاق أوسع وبفترات متابعة أطول لتأكيد هذه النتائج المبدئية وتقييم السلامة على المدى البعيد. ويجب ع
لى كل مريض مناقشة الخيارات الغذائية المناسبة لحالته مع فريق الرعاية الصحية الخاص به.
وتمثل هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم أكثر شمولا لمرض كرون، مؤكدة أن نمط الحياة، وخاصة أنماط الأكل، يمكن أن يكون أداة قوية في ترسانة إدارة المرض. كما أنها تقدم رسالة أمل مفادها أن التحكم في مسار المرض قد يكون متعلقا بأمور يومية يمكن للناس التأثير فيها، ما يمنح المرضى شعورا أكبر بالسيطرة على صحتهم ورفاهيتهم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
السامرائي يهنئ المكون الإيزيدي بمناسبة حلول عيد الصيام
05:43 | 2025-12-19
السوداني يهنئ الإيزيديين بمناسبة حلول عيد صيام
03:15 | 2025-12-19
ما هي المكسرات اﻷكثر فائدة لصحتنا؟
11:22 | 2025-11-17
أمطار متقطعة وغيوم كثيفة فوق البصرة.. توقعات بموجة مطرية جديدة
07:17 | 2026-02-03
الصيام
المتقطع
المجموعة الثانية
المناعي
كيلوغ
الصحة
شيرون
البط
سينا
تيري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
36.43%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
محليات
28.21%
12:47 | 2026-02-08
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
12:47 | 2026-02-08
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
محليات
18.1%
12:08 | 2026-02-09
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
12:08 | 2026-02-09
الدولار يحافظ على تذبذبه.. اسعار الصرف تنخفض بعد ارتفاع الامس
اقتصاد
17.25%
03:24 | 2026-02-09
الدولار يحافظ على تذبذبه.. اسعار الصرف تنخفض بعد ارتفاع الامس
03:24 | 2026-02-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
السمنة ومخاطر الوفاة بالأمراض المعدية.. علاقة وثيقة تكشفها الدراسات
09:05 | 2026-02-10
كيف تقوم بتشغيل سيارتك عن بُعد عبر هاتف آيفون؟
05:51 | 2026-02-10
"آبل" تخطط لإطلاق آيفون اقتصادي
04:18 | 2026-02-10
ظاهرة نادرة جداً في شباط لن تتكرر قبل عام 2037
02:25 | 2026-02-10
تحذير خطير.. "أبعدوا أطفالكم"
10:47 | 2026-02-09
كارثة على الأبواب.. عودة ظاهرة "النينيو" والعالم مهدد بمستويات حرارية غير مسبوقة
09:33 | 2026-02-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.