أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
السمنة ومخاطر الوفاة بالأمراض المعدية.. علاقة وثيقة تكشفها الدراسات
منوعات
2026-02-10 | 09:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
كشفت دراسات حديثة أن السمنة تسهم في واحدة من كل ست حالات وفاة نات
جة عن الأمراض المعدية في المملكة المتحدة.
وحذّر مختصون من أن الأشخاص المصابين بالسمنة يواجهون زيادة بنسبة 70% في احتمالات دخول المستشفى أو الوفاة بسبب العدوى، بينما ترتفع هذه المخاطر إلى ثلاثة أضعاف لدى من يعانون من السمنة المفرطة.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المشكلة مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة في حال استمرار ارتفاع معدلات السمنة. ومن المعروف أن السمنة تزيد بشكل ملحوظ من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة نتيجة أمراض معدية مثل الإنفلونزا، والالتهاب
الرئوي، والتهاب المعدة والأمعاء، والتهابات المسالك البولية، وأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى كوفيد-19.
واعتمدت الدراسة، على تحليل بيانات عالمية لأكثر من 540 ألف شخص، من بينهم ما يزيد على 470 ألف بالغ من قاعدة بيانات "بيوبنك" في المملكة المتحدة.
وأظهرت تقديرات الباحثين أن السمنة كانت عاملاً مرتبطاً بواحدة من كل عشر وفيات ناجمة عن العدوى على مستوى العالم خلال عام 2023. ورغم تفاوت نسب الوفيات بين الدول، فإن نحو سدس الوفيات في المملكة المتحدة وربع الوفيات في
الولايات المتحدة
ارتبطت بالسمنة.
وبوجه عام، قد تكون السمنة مسؤولة عن قرابة 600 ألف حالة وفاة من أصل 5.4 مليون وفاة بسبب الأمراض المعدية عالمياً في عام 2023، أي ما يعادل 10.8% من الإجمالي.
وفي المملكة المتحدة وحدها، سُجلت نحو 7300 وفاة مرتبطة بالسمنة من أصل 42 ألف وفاة، بنسبة بلغت 17.4%.
تابع قناة السومرية على
منصة X
ما علاقة السمنة بالزهايمر.. دراسة توضح
08:32 | 2025-12-13
دراسة تكشف مخاطر النوم على البطن
11:30 | 2025-12-16
العدل الأميركية تكشف: مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بإبستين
02:32 | 2025-12-25
دراسة تكشف.. امتلاك الاطفال الهاتف قبل سن 12 يسبب هذه الامراض
10:50 | 2025-12-02
السمنة
الامراض
الولايات المتحدة
التنف
عدلات
ليون
فيات
البو
قبلة
مالي
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
ما هي فائدة الصيام المتقطع في خفض هذا المرض؟
07:12 | 2026-02-10
كيف تقوم بتشغيل سيارتك عن بُعد عبر هاتف آيفون؟
05:51 | 2026-02-10
"آبل" تخطط لإطلاق آيفون اقتصادي
04:18 | 2026-02-10
ظاهرة نادرة جداً في شباط لن تتكرر قبل عام 2037
02:25 | 2026-02-10
تحذير خطير.. "أبعدوا أطفالكم"
10:47 | 2026-02-09
كارثة على الأبواب.. عودة ظاهرة "النينيو" والعالم مهدد بمستويات حرارية غير مسبوقة
09:33 | 2026-02-09
