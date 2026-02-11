حدث فلكي لافت.. ماذا سيحصل يوم استطلاع هلال رمضان؟

ويأتي هذا العام متزامناً مع حدث فلكي لافت، إذ يشهد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 شباط ظاهرة الحلقي، وذلك في نفس يوم استطلاع ، في مشهد نادر يجمع بين حدثين يحملان دلالات دينية وعلمية في آن واحد.حدوث كسوف الشمس الحلقي يُعد دلالة فلكية على اقتران القمر بالشمس وبداية الشهر القمري فلكياً.هل يؤثر هذا الكسوف على رؤية رمضان؟وقال الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن "حدوث كسوف الشمس الحلقي يُعد دلالة فلكية على اقتران القمر بالشمس وبداية الشهر القمري فلكياً، إلا أن الشهر الهجري في الإسلامية يُحسب من هلال إلى هلال، وليس بناء على ظاهرة الكسوف أو الاقتران فقط".وأكد أن "كسوف الشمس الحلقي لا يعوق رؤية هلال شهر رمضان نهائياً"، موضحاً أن "الظاهرتين منفصلتان من حيث التأثير العملي على عملية الرصد، وأن رؤية تعتمد على عوامل أخرى، مثل مدة مكوثه بعد غروب الشمس، وارتفاعه عن الأفق، وصفاء الجو".وأشار إلى أن "الكسوف الحلقي الأخير لم يُرَ في المنطقة العربية مطلقاً، حيث اقتصر ظهوره كاملاً على القارة القطبية الجنوبية، بينما شوهد بشكل جزئي في بعض مناطق وتشيلي فقط، ولم يكن له أي تأثير بصري في ".وأوضح أن "الكسوف الحلقي يحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض في لحظة الاقتران، فيحجب قرص الشمس دون أن يغطيه بالكامل، نظراً لوجود القمر في نقطة أبعد نسبياً عن الأرض، ما يجعل حجمه من أن يغطي الشمس كلياً، فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بقرص القمر الأسود، ومن هنا جاءت تسميته بالكسوف الحلقي".وأضاف أن "مدة هذا النوع من الكسوف تكون قصيرة نسبياً، وقد تصل إلى نحو دقيقتين في بعض المناطق، كما حدث في نطاق الرؤية الكامل بالقارة القطبية الجنوبية"، مؤكداً أن "مثل هذه الظواهر تخضع لحسابات فلكية دقيقة، ولا ترتبط بأي تغيرات استثنائية تؤثر على انتظام الشهور القمرية أو عملية استطلاع الهلال".