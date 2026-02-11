نقابة الملاهي تطالب بإعادة تسمية القهوة

وقالت النقابة في بيان تابعته ، انه "انطلاقا من حرص نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في على صون الهوية ، لا سيما في القطاع السياحي والمطعمي الذي يشكل واجهة لبنان الحضارية والثقافية، ندعو جميع أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي إلى اعتماد تسمية القهوة اللبنانية بدلا من على لوائح الطعام والشراب وفي مختلف المواد الترويجية والإعلانية، والتعميم على الموظفين والعاملين لديهم اعتماد هذه التسمية في التخاطب اليومي مع الزبائن".وأضاف ان "القهوة التي تحضر وفق هذا الأسلوب باتت جزءا من التراث اللبناني اليومي، ومن عناصر هويتنا الثقافية التي نعتز بها ونحرص على إبرازها أمام الزبائن والسياح"، مؤكدا أن "هذه الدعوة تأتي في إطار تعزيز الوطني في قطاع الضيافة، بما ينسجم مع إبراز خصوصية لبنان الثقافية والسياحية".كما أهابت بـ"جميع الزملاء على التجاوب مع هذا التوجه"، معتبرة أن "توحيد التسمية يشكل خطوة أساسية تعبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث اللبناني".