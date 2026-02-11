يوتيوب يطلق دبلجة تلقائية بـ27 لغة

وتعتمد ميزة الدبلجة التلقائية على في ترجمة الصوت المنطوق داخل مقاطع الفيديو، ثم استبداله بمسار صوتي جديد مدبلج بلغة أخرى، بما يسمح للمشاهد بسماع المحتوى بلغته المفضلة بدلاً من الاكتفاء بالترجمة النصية.وبحسب تدوينة رسمية، أصبحت ميزة الدبلجة التلقائية تدعم حالياً 27 لغة مختلفة، مع إتاحة خيار جديد للمشاهدين يتيح لهم تحديد لغة مفضلة من داخل إعدادات المنصة تحت خيار Preferred Language.وعند توفر نسخة مدبلجة من أي فيديو، سيقوم تلقائياً بعرضها للمستخدم باللغة التي اختارها مسبقاً.وتهدف هذه الخطوة إلى جعل المحتوى أكثر سهولة في الوصول منذ اللحظة الأولى، بحيث يشعر المستخدم أن الفيديو متاح ومفهوم فور الضغط على زر التشغيل، حتى لو كان منشوراً في الأصل بلغة مختلفة.