سلاف فواخرجي تهدي جائزة فيلم "أرض الملائكة" لغزة

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "X": أعيش في مصر الآمنة البهيّة الهنيّة التي لطالما احتضنتني كما احتضنت كل من دخل إليها، وتأخرت بقرار العيش فيها لسنين طويلة ولم أعمل بها كما كان من المفترض أن أفعل، وكما كانت أمامي كل الخياراتوقالت فواخرجي: "الله يحمي هذا البلد ويحمي الناس، لأني أنا حبيته كتير، والشهور قعدت فيه اتعلّقت بيه كتير، بتمنى تضل آمنة"، في إشارة إلى تقديرها للتجربة التي عاشتها داخل والعلاقة التي كوّنتها مع شعبها.وأعربت الفنانة السورية عن أمنياتها بالسلام والأمان لإيران، مؤكدة تعلّقها الكبير بهذا البلد خلال الفترة التي أقامت فيها هناك، وذلك في تصريحات تليفزيونية ظهرت خلالها مرتدية الحجاب.واكدت ان هذه الجائزة ليست لي وحدي ، بل للملائكة للصغار قبلي ، علي ديب وفاطمة المعصومة زريق واهورا ومحمد اسد وزهراء فاضل وفاطمة مريش وعلي رضا علا.وتابعت: "اهدي هذه الجائزة لغزة الصابرة على اوجاعها واهديها لأهلها ونسائها واطفالها الذين يختبرون في كل لحظة، واهديها وكما تعودت في كل جوائزي السابقة ان اهديها لبلدي والتي اتمناها واحدة موحدة وامنة".