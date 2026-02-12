الصفحة الرئيسية
LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
سلاف فواخرجي تهدي جائزة فيلم "أرض الملائكة" لغزة
منوعات
2026-02-12 | 03:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
شكرت الممثلة السورية
سلاف فواخرجي
مهرجان فجر السينمائي الإيراني بعد منحها
جائزة
أفضل ممثلة رئيسة عن دورها في فيلم " "أرض الملائكة".
وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "X": أعيش في مصر الآمنة البهيّة الهنيّة التي لطالما احتضنتني كما احتضنت كل من دخل إليها، وتأخرت بقرار العيش فيها لسنين طويلة ولم أعمل بها كما كان من المفترض أن أفعل، وكما كانت أمامي كل الخيارات
وقالت فواخرجي: "الله يحمي هذا البلد ويحمي الناس، لأني أنا حبيته كتير، والشهور
اللي
قعدت فيه اتعلّقت بيه كتير، بتمنى تضل آمنة"، في إشارة إلى تقديرها للتجربة التي عاشتها داخل
إيران
والعلاقة التي كوّنتها مع شعبها.
وأعربت الفنانة السورية
سلاف فواخرجي
عن أمنياتها بالسلام والأمان لإيران، مؤكدة تعلّقها الكبير بهذا البلد خلال الفترة التي أقامت فيها هناك، وذلك في تصريحات تليفزيونية ظهرت خلالها مرتدية الحجاب.
واكدت ان هذه الجائزة ليست لي وحدي ، بل للملائكة للصغار قبلي ، علي ديب وفاطمة المعصومة زريق واهورا
لطفي
ومحمد اسد وزهراء فاضل وفاطمة مريش وعلي رضا علا.
وتابعت: "اهدي هذه الجائزة لغزة الصابرة على اوجاعها واهديها لأهلها ونسائها واطفالها الذين يختبرون
الموت
في كل لحظة، واهديها وكما تعودت في كل جوائزي السابقة ان اهديها لبلدي
سوريا
والتي اتمناها واحدة موحدة وامنة".
وكانت سلاف فواخرجي قد أعلنت في وقت سابق استقرارها في مصر، عقب سقوط نظام
بشار الأسد
، مؤكدة أن مصر احتضنتها كما احتضنت كل من دخل إليها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
