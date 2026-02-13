احم قلبك ومالك قبل عيد الحب.. نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال

ومع اقتراب ، يزداد نشاط مستخدمي تطبيقات المواعدة، ما يجعل احتمال التعرض لهذه العمليات أكبر من أي وقت مضى.ويستخدم المحتالون تطبيقات المواعدة الشائعة للعثور على ضحاياهم، ثم يقنعونهم بشراء عملة رقمية مزيفة أو الاستثمار في مشاريع وهمية.كيف يعمل الاحتيال العاطفي؟تعتمد هذه العمليات على بعض الحيل النفسية المتكررة، أبرزها:-إنشاء ملف تعريف مزيف: يظهر بمظهر جذاب وموثوق على تطبيق المواعدة، غالبا بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي أو مسروقة، مصحوبة بمعلومات شخصية مقنعة.-نقل المحادثة خارج التطبيق: يضغط المحتال على الضحية للانتقال إلى " " أو "تيليغرام" بحجة الخصوصية أو الراحة. وهذه الخطوة تخفض مستوى الأمان وتكشف معلومات شخصية أكثر عن الضحية.-الطلب المالي أو الاستثماري: بعد ، يبدأ المحتال بطلب المال بحجج متنوعة (مشاكل سفر أو طارئ عائلي أو مشاكل مصرفية)، أو من خلال استثمارات وهمية، غالبا بالعملات الرقمية. ويُقدّم الأمر على أنه فرصة مشتركة للربح بدل طلب مباشر للمال، ما يجعل الاحتيال أكثر إقناعا.تأثيروزاد الذكاء الاصطناعي من قوة هذه العمليات، إذ أصبح بإمكان المحتالين:-إنشاء صور شخصية ومحادثات عاطفية تلقائيا.-توليد مقاطع فيديو وصوتية مزيفة (Deepfake) لإقناع الضحية بوجود شخص حقيقي.-إدارة محادثات متعددة مع ضحايا مختلفين بكفاءة عالية وبأقل جهد.وحتى مكالمات الفيديو لم تعد ضامنة للأمان، إذ يمكن للمحتالين التزييف بسهولة باستخدام أدوات بسيطة لاستنساخ الصوت أو الوجه.كيف تحمي نفسك؟للتعامل مع الاحتيال العاطفي بأمان، يمكن اتباع النصائح التالية:-تريّث قبل الانخراط في العلاقة: أعط نفسك وقتا لملاحظة أي تناقضات أو سلوك مريب.-ابق على المنصة الأصلية: لا تنتقل بسرعة إلى تطبيقات أخرى، فهذا مؤشر تحذيري.-تحقق من الهوية: استخدم البحث العكسي عن الصور وتأكد من وجود الشخص على منصات متعددة.-احذر من طلب المال أو الاستثمار: أي دعوة للتداول بالعملات الرقمية أو الاستثمار المالي قبل مقابلة الشخص شخصيا يجب أن تُعامل كتحذير فوري.-تجنب إرسال صور شخصية حميمة: فقد تتحول إلى ابتزاز سريع.-الإبلاغ السريع عند وقوع الاحتيال: تواصل مع البنك وأبلغ السلطات المختصة لتقليل الخسائر والمساعدة في تفكيك الشبكات الإجرامية.الجدير بالذكر أن المحتالين العاطفيين بارعون في الظهور بمظهر جدير بالثقة، لذلك لا تعتمد على مشاعرك وحدها. فالتحقق الدقيق والصبر وحماية المعلومات الشخصية تشكّل أفضل وسائل الدفاع.التقرير من إعداد جان، أستاذ تكنولوجيا المعلومات ومدير مركز أبحاث وتحسين الذكاء الاصطناعي (AIRO)، جامعة تورينز، .