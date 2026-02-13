من أسطورة قديمة إلى ظاهرة عالمية.. كل ما تود معرفته عن "عيد الحب"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من أسطورة قديمة إلى ظاهرة عالمية.. كل ما تود معرفته عن "عيد الحب"

منوعات

2026-02-13 | 14:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من أسطورة قديمة إلى ظاهرة عالمية.. كل ما تود معرفته عن &quot;عيد الحب&quot;
109 شوهد

في 14 فبراير/ شباط من كل عام يحتفل العالم بـ عيد الحب مناسبة تعود جذورها إلى أكثر من 1500 عام قبل أن تتحول إلى صناعة عالمية.

يحتفي العالم بذكرى عيد القديس فالنتاين وهو يوم تطور عبر القرون من طقس ديني محدود إلى ظاهرة اجتماعية عابرة للحدود، توحد الشعوب حول رسائل المودة والهدايا والاحتفاء بمختلف أشكال العلاقات الإنسانية.

البداية تعود إلى العصور الرومانية القديمة، حيث كان مهرجان "لوبركاليا" يُقام احتفاءً بالخصوبة وبداية الربيع، وشهد طقوساً ارتبطت بعادات اجتماعية مثيرة للجدل.

ومع نهاية القرن الخامس الميلادي، تدخلت الكنيسة لإعادة صياغة المشهد؛ إذ ألغى البابا غيلاسيوس الأول الممارسات الوثنية، وأقر يوم 14 فبراير/ شباط عيداً للقديس فالنتاين، لتبدأ مرحلة امتزاج الإرث الشعبي بالإطار الديني.

وتنسب الروايات أصل المناسبة إلى القديس "فالنتاين"، الذي أُعدم قرابة عام 270 ميلادياً بأمر من الإمبراطور كلوديوس الثاني، بعدما خالف تعليماته ومنح الجنود حق الزواج سراً.

وتحكي الأساطير أنه قبل إعدامه أرسل رسالة مؤثرة لابنة سجانه، مختتماً إياها بعبارة من فالنتاين الخاص بك، وهي العبارة التي أصبحت لاحقاً رمزاً لتقاليد الرسائل العاطفية.

وخلال القرن الرابع عشر، عزز الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر الارتباط بين هذا اليوم والرومانسية، بعدما ربطه بموسم تزاوج الطيور في قصائده، وهو ما منح المناسبة بعداً أدبياً رسخ صورتها العاطفية في الوعي الأوروبي.

ومع دخول القرن التاسع عشر، تحولت المراسلات اليدوية إلى صناعة بطاقات مطبوعة في الولايات المتحدة، قبل أن تشهد المناسبة طفرة تجارية واسعة في القرن العشرين، خاصة بعد أن بدأت شركة "Hallmark" إنتاج بطاقات عيد الحب على نطاق واسع عام 1913.

ومنذ ذلك الحين، توسعت الهدايا لتشمل الزهور والمجوهرات والحلويات، ليصبح العيد من أكثر المواسم رواجاً عالمياً بعد احتفالات الميلاد.
وعلى مستوى التنوع الثقافي، تختلف طرق الاحتفال من بلد إلى آخر.

ففي اليابان وكوريا الجنوبية، تقدم النساء الشوكولاتة في 14 فبراير/ شباط، بينما يرد الرجال الهدية في 14 مارس/ آذار  فيما يعرف بـاليوم الأبيض.

أما في فنلندا وإستونيا، فيُحتفى بما يسمى يوم الصديق، تأكيداً لقيمة العلاقات الإنسانية عموماً، بينما تمزج دول أمريكا اللاتينية بين الحب والصداقة في احتفال واحد. وفي الصين، يتقاطع عيد الحب مع مهرجان تشيشي المرتبط بأساطير الوفاء والنجوم.

ورغم شيوع الاعتقاد بأن شركات البطاقات اخترعت المناسبة لأغراض تجارية، فإن جذورها التاريخية تعود إلى قرون بعيدة.

ومع تصاعد الوعي الثقافي، يتجه كثيرون اليوم إلى إحياء الطابع الشخصي للمناسبة عبر رسائل صادقة وهدايا بسيطة، والاحتفاء ليس فقط بالحب الرومانسي، بل أيضاً بالحب الأسري والذاتي والمهني.

وهكذا، يظل عيد الحب مثالاً حياً على قدرة التقاليد القديمة على إعادة تشكيل نفسها، لتتحول من أسطورة رومانية غامضة إلى ترند عالمي يجمع القلوب باختلاف لغاتها وأوطانها.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
Play
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
Play
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11

اخترنا لك
كم مرة نقع في الحب الحقيقي؟.. دراسة تكشف المفاجأة
05:24 | 2026-02-13
احم قلبك ومالك قبل عيد الحب.. نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال
03:46 | 2026-02-13
قدر طبخ تتحول إلى حقيبة: موسكينو تثير الجدل في مجموعة ربيع 2026... هل المرأة مكانها المطبخ؟
06:18 | 2026-02-12
سلاف فواخرجي تهدي جائزة فيلم "أرض الملائكة" لغزة
03:01 | 2026-02-12
يوتيوب يطلق دبلجة تلقائية بـ27 لغة
14:13 | 2026-02-11
نقابة الملاهي تطالب بإعادة تسمية القهوة
10:52 | 2026-02-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.