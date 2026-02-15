Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محمد صلاح يبصم على رقم قياسي جديد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ابتكار "مخيف" من ميتا

منوعات

2026-02-15 | 10:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ابتكار &quot;مخيف&quot; من ميتا
162 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تخطط شركة ميتا لإدراج تقنية التعرف على الوجوه في نظاراتها الذكية، في خطوة قد تُسهّل التعرف على الأشخاص في الوقت الحقيقي، لكنها تثير جدلاً واسعًا حول الخصوصية والأمان.

وأفادت تقارير صحفية بأن شركة ميتا، المالكة لـ فيسبوك وإنستغرام، تعمل على إدراج هذه التقنية في نظاراتها الذكية، في خطوة من المتوقع أن تُحدث نقاشًا واسعًا حول الخصوصية والأمان في التكنولوجيا القابلة للارتداء.
ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا يستند إلى وثائق داخلية، تخطط ميتّا لطرح ميزة جديدة تسمى Name Tag، تسمح للمستخدمين بتحديد هوية الأشخاص بمجرد النظر إليهم عبر النظارات الذكية وطلب المعلومات من المساعد الذكي المدمج.
كيف تعمل؟
تقنية Name Tag هي ميزة للتعرف على الوجوه، يمكنها كشف هوية الأشخاص الذين يتفاعل معهم مرتدو النظارات عبر الاتصال ببيانات حسابات ميتا أو بملفات عامة على المواقع التابعة للشركة.
والميزة الجديدة يُمكن أن تُظهر أسماء وأوصاف أو معلومات أخرى مرتبطة بالأفراد في الوقت الحقيقي من خلال المساعد الذكي داخل النظارات.
وهذه التقنية قد يتم دمجها في نماذج نظارات ميتا الذكية مثل نظارات Ray‑Ban Meta أو النسخ المستقبلية منها.
خلفية تاريخية
يُعد هذا التطور تحولاً مهمًا في سياسة ميتا، لأن الشركة كانت قد أوقفت استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه في خدماتها الاجتماعية منذ عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والقانون.
ومن ثم، فإن عودة الفكرة في شكل جديد عبر نظارات ذكية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة قد وجدت طريقة لإدخال التقنية بدون الاحتكاك الكبير بالقوانين وحدود الخصوصية.
ورغم أن ميتا تقول إنها لا تزال تدرس خياراتها وستتخذ نهجًا مدروسًا قبل إطلاق أي ميزة، فإن إدراج التعرف على الوجوه في جهاز يمكن ارتداؤه بشكل يومي قد يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية خطيرة.
في هذا السياق، طالبت منظمات الدفاع عن الخصوصية وبعض الجهات التنظيمية العالمية بالتحقيق في هذه الخطوة ومنعها، محذرة من أن الإدراج الواسع لتقنية تعرّف الوجوه في النظارات الذكية قد يؤدي إلى مراقبة في كل مكان ويهدد الحقوق الأساسية للمواطنين.
ردود فعل المجتمع
تلقت الإضافة الجديدة ردود فعل متباينة بين المستخدمين. فالبعض يرى أن هذه التقنية يمكن أن تساعد في تذكر الأسماء أو تسهيل التواصل الاجتماعي، بينما يحذر الآخرون من أن استخدامها قد يعني إمكانية تتبع الأشخاص دون علمهم، ويدفع باتجاه سن قوانين صارمة قبل السماح لها بالوصول إلى السوق العامة.
في الختام لا بد من الإشارة إلى أن ميتا تعمل على تطوير الجيل القادم من نظاراتها الذكية، بما في ذلك تحسين عمر البطارية وميزات الرؤية الفائقة super sensing لزيادة قدرات الكاميرا والمعالجة، الأمر الذي يمكن أن يُسهّل تنفيذ وظائف متقدمة مثل التعرف على الوجوه حين تصبح التقنية متاحة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
Play
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
Live Talk
Play
Live Talk
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
Play
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
Play
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
Play
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
Play
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
Live Talk
Play
Live Talk
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
Play
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
Play
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
Play
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11

اخترنا لك
8 أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. تعرف عليها
11:59 | 2026-02-15
نجم عملاق يتحول إلى ثقب أسود.. تتبع فلكي أول من نوعه
11:22 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
الحب بين الأجيال في العراق: من الورق إلى الشاشة... كيف يرى الشباب العيد اليوم؟
05:57 | 2026-02-14
موعد اطلاق سامسونغ S26
03:24 | 2026-02-14
ما هو عيد الحب ولماذا حُدِّد في هذا اليوم؟
02:21 | 2026-02-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.