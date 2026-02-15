8 أطعمة شائعة تحتوي على الجيلاتين.. تعرف عليها

وإليك أبرز الأطعمة التي قد تحتوي عليه:1- بعض قطع اللحومالقطع الغنية بالأنسجة الضامة تحتوي على نسب مرتفعة من الكولاجين الذي يتحول إلى جيلاتين عند الطهي البطيء.. لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض اللحوم الحمراء قد تكون مرتفعة بالدهون المشبعة.2- عظام وجلود الأسماكعظام وجلود الأسماك، سواء كانت من المياه العذبة أو المالحة، تحتوي على كولاجين يمكن استخدامه في تصنيع الجيلاتين.3- مرق العظاميُحضّر عبر غلي العظام لساعات طويلة، ما يساعد على استخراج الكولاجين والمعادن. ويحتوي كوب منه عادة على 5 إلى 10 غرامات من البروتين الناتج عن الجيلاتين، إضافة إلى معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.ورغم الترويج له بفوائد صحية عديدة، فإن معظم هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية قوية.4- الحلويات الهلاميةيُعد الجيلاتين المكوّن الأساسي في منتجات مثل "الجيلي" وغيرها من الحلويات الهلامية، إذ يمنحها القوام المتماسك والمرن.5- المارشميلوالقوام الإسفنجي المميز للمارشميلو التقليدي يعود إلى الجيلاتين، بينما تستخدم النسخ النباتية بدائل غير حيوانية.6- الحلوى المطاطيةمثل الدببة الجيلاتينية والحلوى المطاطية الحامضة، ويبدأ تصنيعها كسائل ثم تتماسك بفضل الجيلاتين لتعطي القوام المطاطي المعروف.7- سناك الفواكهالعديد من منتجات "حلوى الفاكهة" المخصصة للأطفال تحتوي على الجيلاتين لمنحها قوامًا مشابهًا للحلوى المطاطية.8- كمُثبّت أو مُكثّف في بعض المنتجاتيُستخدم الجيلاتين أحيانًا في بعض أنواع المارغرين أو الزبادي أو الجبن الكريمي، وكذلك في بعض منتجات الألبان والمخبوزات واللحوم المعالجة والعصائر، كما قد يُضاف إلى المنتجات قليلة الدسم لمحاكاة قوام الدهون.هل الجيلاتين صحي؟للجيلاتين قيمة غذائية فعلية، إذ يحتوي على أحماض أمينية ويسهم في تزويد الجسم بالبروتين — نحو 6 غرامات لكل ملعقة كبيرة من الجيلاتين الجاف غير المُحلى.ورغم ذلك، فإن كثيرًا من مصادره الغذائية مثل الحلوى تكون مرتفعة بالسكر، لذا يُنصح باستهلاكها باعتدال.وتُطرح أحيانًا مزاعم حول دوره في دعم صحة العظام والمفاصل وتقوية الأظافر وتحسين مظهر البشرة ودعم التعافي بعد التمرين؛ لكن الأبحاث العلمية لا تزال محدودة لتأكيد هذه الفوائد بشكل قاطع.وفي النهاية، فإن الجيلاتين ليس ضارًا بطبيعته، لكنه غالبًا ما يوجد في أطعمة معالجة أو عالية السكر.أما إذا كان هدفك زيادة البروتين، فمصادره الطبيعية والمتوازنة تبقى الخيار الأفضل.