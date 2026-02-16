الصفحة الرئيسية
دراسة تكشف مراجعة علمية جديدة لفعالية الصيام المتقطع
منوعات
2026-02-16 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
227 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
كشفت مراجعة علمية حديثة أن الصيام المتقطع لا يتفوق على النصائح الغذائية التقليدية، أو حتى على عدم اتباع أي نظام محدد، في خفض وزن البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.
تعد السمنة مشكلة صحية عامة كبرى، إذ أصبحت أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في البلدان مرتفعة الدخل. وعلى مستوى العالم، تضاعف معدل السمنة بين البالغين أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1975، وفقا لمنظمة
الصحة
العالمية. ففي عام 2022، كان 2.5 مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن، بينهم 890 مليون شخص مصابون بالسمنة.
شهد الصيام المتقطع انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بوسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في مجال نمط الحياة، والادعاءات بتحقيق فقدان سريع للوزن وفوائد أيضية.
وفي مراجعة جديدة، حلل الباحثون من مجموعة "مكتبة كوكرين" (Cochrane Database of Systematic Reviews) بيانات 22 تجربة سريرية عشوائية شملت 1995 بالغا من
أمريكا
الشمالية وأوروبا والصين وأستراليا وأمريكا الجنوبية. وتناولت هذه التجارب أشكالا متعددة من الصيام المتقطع، منها صيام اليوم البديل، والصيام الدوري، وتقييد تناول الطعام في أوقات محددة، مع متابعة معظم المشاركين لمدة تصل إلى 12 شهرا.
ولم يجد الباحثون فرقا حقيقيا في فقدان الوزن بين الأشخاص الذين اتبعوا الصيام المتقطع وأولئك الذين اكتفوا بالنصائح الغذائية المعتادة، بل وحتى بالمقارنة مع من لم يتبعوا أي نظام محدد.
كما أن المعلومات حول الآثار الجانبية للصيام كانت غير كاملة وغير منتظمة في معظم الدراسات، ما صعّب مهمة الباحثين في الوصول إلى نتائج مؤكدة. كما أن عدد الدراسات محدود، وكثير منها صغير الحجم أو غير دقيق في توثيق البيانات.
وقال لويس غاريغنان، المؤلف الرئيسي للمراجعة من مركز جامعة هوسبيتال إيتاليانو في
بوينس آيرس
التابع لـ"مكتبة كوكرين": "يبدو أن الصيام المتقطع ببساطة لا يعمل للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويحاولون إنقاص وزنهم".
وحذر غاريغنان أيضا من الضجة المحيطة بالصيام على الإنترنت، مشيرا إلى أن الصيام المتقطع قد يكون خيارا معقولا لبعض الأشخاص، لكن الأدلة الحالية لا تبرر الحماس الكبير الذي نراه على
وسائل التواصل الاجتماعي
. وأضاف أن السمنة حالة مزمنة، وأن التجارب قصيرة الأمد تجعل من الصعب توجيه قرارات طويلة الأمد للمرضى والأطباء.
ولاحظ الباحثون أن غالبية الدراسات شملت سكانا من البيض في البلدان مرتفعة الدخل. وبما أن السمنة تمثل أزمة متنامية بسرعة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن هناك حاجة ماسة لمزيد من الأبحاث في هذه الفئات السكانية.
ويحذر الباحثون من أن هذه النتائج تقدم مؤشرات فقط، ولا يمكن تعميمها على جميع السكان، إذ قد تختلف باختلاف
الجنس
، العمر، الأصل العرقي، الحالة الصحية، أو اضطرابات الأكل الكامنة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
