دراسة تكشف مراجعة علمية جديدة لفعالية الصيام المتقطع

تعد السمنة مشكلة صحية عامة كبرى، إذ أصبحت أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في البلدان مرتفعة الدخل. وعلى مستوى العالم، تضاعف معدل السمنة بين البالغين أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1975، وفقا لمنظمة العالمية. ففي عام 2022، كان 2.5 مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن، بينهم 890 مليون شخص مصابون بالسمنة.شهد الصيام المتقطع انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بوسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في مجال نمط الحياة، والادعاءات بتحقيق فقدان سريع للوزن وفوائد أيضية.وفي مراجعة جديدة، حلل الباحثون من مجموعة "مكتبة كوكرين" (Cochrane Database of Systematic Reviews) بيانات 22 تجربة سريرية عشوائية شملت 1995 بالغا من الشمالية وأوروبا والصين وأستراليا وأمريكا الجنوبية. وتناولت هذه التجارب أشكالا متعددة من الصيام المتقطع، منها صيام اليوم البديل، والصيام الدوري، وتقييد تناول الطعام في أوقات محددة، مع متابعة معظم المشاركين لمدة تصل إلى 12 شهرا.ولم يجد الباحثون فرقا حقيقيا في فقدان الوزن بين الأشخاص الذين اتبعوا الصيام المتقطع وأولئك الذين اكتفوا بالنصائح الغذائية المعتادة، بل وحتى بالمقارنة مع من لم يتبعوا أي نظام محدد.كما أن المعلومات حول الآثار الجانبية للصيام كانت غير كاملة وغير منتظمة في معظم الدراسات، ما صعّب مهمة الباحثين في الوصول إلى نتائج مؤكدة. كما أن عدد الدراسات محدود، وكثير منها صغير الحجم أو غير دقيق في توثيق البيانات.وقال لويس غاريغنان، المؤلف الرئيسي للمراجعة من مركز جامعة هوسبيتال إيتاليانو في التابع لـ"مكتبة كوكرين": "يبدو أن الصيام المتقطع ببساطة لا يعمل للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويحاولون إنقاص وزنهم".وحذر غاريغنان أيضا من الضجة المحيطة بالصيام على الإنترنت، مشيرا إلى أن الصيام المتقطع قد يكون خيارا معقولا لبعض الأشخاص، لكن الأدلة الحالية لا تبرر الحماس الكبير الذي نراه على . وأضاف أن السمنة حالة مزمنة، وأن التجارب قصيرة الأمد تجعل من الصعب توجيه قرارات طويلة الأمد للمرضى والأطباء.ولاحظ الباحثون أن غالبية الدراسات شملت سكانا من البيض في البلدان مرتفعة الدخل. وبما أن السمنة تمثل أزمة متنامية بسرعة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن هناك حاجة ماسة لمزيد من الأبحاث في هذه الفئات السكانية.ويحذر الباحثون من أن هذه النتائج تقدم مؤشرات فقط، ولا يمكن تعميمها على جميع السكان، إذ قد تختلف باختلاف ، العمر، الأصل العرقي، الحالة الصحية، أو اضطرابات الأكل الكامنة.